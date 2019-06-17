Новый «Джимни» сделали похожим на 37-летний Suzuki, выживший в «Дакаре»

Немецкое тюнинг-ателье Delta4x4 построило вариант внедорожника Suzuki Jimny нового поколения в стиле модели LJ80, которая в 1982 году приняла участи в ралли-рейде «Париж-Дакар» и даже дожила до наших дней. При этом на этой машине тогда гонялся сам владелец компании Delta4x4 Йозеф Лодер.