Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
16:03

Новый «Джимни» сделали похожим на 37-летний Suzuki, выживший в «Дакаре»

Фирма Delta4x4 показала свой вариант японского внедорожника

Немецкое тюнинг-ателье Delta4x4 построило вариант внедорожника Suzuki Jimny нового поколения в стиле модели LJ80, которая в 1982 году приняла участи в ралли-рейде «Париж-Дакар» и даже дожила до наших дней. При этом на этой машине тогда гонялся сам владелец компании Delta4x4 Йозеф Лодер.

История Джимни: как карманный японский внедорожник протянул на конвейере 50 лет — больше Гелендвагена?

Загрузка...

Современный «Джимни» сделали максимально похожим на раллийный внедорожник. Ему добавили дополнительную фару на передней стойке, белые кованые колесные диски с «зубастыми» шинами, наклейки спонсоров и тот же 205-й номер, под которым 37 лет назад выступал Suzuki LJ80.

>
Reload
1 / 5

Помимо этого, дорожный просвет автомобиля увеличили на 50 миллиметров. За доплату внедорожник можно сделать выше еще на 30 миллиметров (плюс 850 евро к стоимости тюнинга), добавить кенгурятник (390 евро), багажник на крышу (900 евро) и лебедку (1200 евро). Комплект 16-дюймовых дисков с шинами обойдется в отдельные 3800 евро.

Общая стоимость тюнингового «Джимни» в стиле «Дакара» составит около 8,5 тысячи евро.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...