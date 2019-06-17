Новый «Джимни» сделали похожим на 37-летний Suzuki, выживший в «Дакаре»

Современный «Джимни» сделали максимально похожим на раллийный внедорожник. Ему добавили дополнительную фару на передней стойке, белые кованые колесные диски с «зубастыми» шинами, наклейки спонсоров и тот же 205-й номер, под которым 37 лет назад выступал Suzuki LJ80.
1 / 5
Помимо этого, дорожный просвет автомобиля увеличили на 50 миллиметров. За доплату внедорожник можно сделать выше еще на 30 миллиметров (плюс 850 евро к стоимости тюнинга), добавить кенгурятник (390 евро), багажник на крышу (900 евро) и лебедку (1200 евро). Комплект 16-дюймовых дисков с шинами обойдется в отдельные 3800 евро.
Общая стоимость тюнингового «Джимни» в стиле «Дакара» составит около 8,5 тысячи евро.