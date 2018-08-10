Японцы превратили новый Suzuki Jimny в крошечный «Гелик»

Японское ателье Liberty Walk представило пакет доработок для нового Suzuki Jimny в стиле Mercedes-Benz G-Class. Компактный внедорожник под названием G Mini получил новые детали обвеса из углепластика — бампер, спойлер и капот с воздухозаборником, а также новые колесные диски. Изображение машины опубликовано в Instagram-аккаунте фирмы.

Подробностей о машине нет. Известно лишь, что публичный дебют G Mini состоится до конца года. При этом компания уже начала принимать заказы на первый внедорожник в своей истории.

В январе Liberty Walk на тюнинг-шоу в Токио представила классическое купе Lamborghini Miura, выполненное в стиле «кайдо». Спорткар построен на базе реплики Ford GT40, на шасси которой установили заново изготовленный кузов. В соответствии с фирменным стилем, «Миура» получила заниженную подвеску и расширители колесных арок.

В сентябре прошлого года Liberty Walk доработала кей-кар Daihatsu Copen, превратив его в крошечный Nissan GT-R. Техническая начинка при этом осталась без изменений: под капотом Copen установлен 660-кубовый трехцилиндровый турбомотор мощностью 64 лошадиные силы и 92 Нм крутящего момента.