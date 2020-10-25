Водители каких автомобилей чаще других нарушают ПДД

На седьмом и шестом местах — Acura моделей ILX и TLX, водители которых на 81,7% чаще не уступают дорогу и на 72,1% чаще игнорируют знаки STOP. Первую пятёрку открывает Toyota Celica, водители которых не пристёгиваются вдвое чаще среднего уровня. На четвёртом месте - Subaru WRX, водители которых вдвое чаще нарушают правила обгона. Третье место — у Audi A5, водители которых в полтора раза чаще проезжают на красный свет. Второе место — у BMW 7-Series, водители которых более чем вдвое чаще нарушают все ПДД, а первое место — у BMW 4-Series, которые не уступают пешеходам и игнорируют красный свет.