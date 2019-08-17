Полицейские считают Ford Explorer опасным для здоровья

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало собственное расследование ещё в 2016 году после многочисленных жалоб владельцев Ford Explorer на проникновение в салон выхлопных газов. Чиновники признали проблему и объявили, что им удалось зафиксировать превышение допустимого уровня содержания окиси углерода в салоне, из-за чего люди испытывали тошноту, головокружение и головную боль, а в некоторых случаях даже теряли сознание. Производитель отозвал 100 внедорожников, а в 2017 году объявил полноценную сервисную акцию, направленную на устранение проблемы. Она действует до сих пор и распространяется на Ford Explorer, выпущенные с 2010 по 2018 годы.