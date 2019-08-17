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14:00

Полицейские считают Ford Explorer опасным для здоровья

История с отравлением выхлопными газами продолжается

Шесть полицейских экипажей подали иск против компании Ford в Верховный суд округа Кларк штата Вашингтон, обвиняя производителя в конструктивных недостатках модели Explorer.

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало собственное расследование ещё в 2016 году после многочисленных жалоб владельцев Ford Explorer на проникновение в салон выхлопных газов. Чиновники признали проблему и объявили, что им удалось зафиксировать превышение допустимого уровня содержания окиси углерода в салоне, из-за чего люди испытывали тошноту, головокружение и головную боль, а в некоторых случаях даже теряли сознание. Производитель отозвал 100 внедорожников, а в 2017 году объявил полноценную сервисную акцию, направленную на устранение проблемы. Она действует до сих пор и распространяется на Ford Explorer, выпущенные с 2010 по 2018 годы.

Стоит отметить, что испытания показали проникновение в салон выхлопных газов лишь при сочетании нескольких факторов полном нажатии на педаль газа при включенной рециркуляции климат-контроля. Вашингтонские полицейские, подавшие иск против Ford, утверждают, что один из патрульных вследствие постоянного воздействия окиси углерода получил хроническое заболевание, из-за которого потерял работу. Однако в данном случае производитель отказался признавать проблему и заявил, что угарный газ попадает в полицейские внедорожники через нештатные отверстия, сделанные третьими лицами после продажи автомобиля с целью установки спецоборудования. Так ли это, будет решать суд.