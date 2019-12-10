В Латвии сделают самый брутальный шестиколесный внедорожник. С мягкой крышей!

Новинка пока существует только в виде рендера, подготовленного отделением экспериментальных проектов DARTZ Labs. На изображении, размещенном в инстаграме компании, можно рассмотреть трехосный внедорожник с дизайном Prombron Black Stallion и мягкой крышей с электроприводом, как на Mercedes-Maybach G 650 Landaulet.
О технической начинке информации нет. Можно предположить, что под капотом броневика разместится 1000-сильный двигатель V8 6.2 Hellcat с механическим нагнетателем или V8 4.0 с двойным наддувом (именно такой агрегат используется для Prombron Black Stallion) и 48-вольтовой гибридной надстройкой EQ Boost от Mercedes-Maybach GLS 600, который выдает 558 лошадиных сил и 730 Нм момента.
В конце октября Dartz показала Prombron Black Stallion. Автомобиль с декором в виде черепов построен киноподразделением марки и предназначен для съемок в пока неназванном фильме. В основе внедорожника лежит Hummer H2, но кузов для него изготовлен заново.