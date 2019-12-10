В Латвии сделают самый брутальный шестиколесный внедорожник. С мягкой крышей!

О технической начинке информации нет. Можно предположить, что под капотом броневика разместится 1000-сильный двигатель V8 6.2 Hellcat с механическим нагнетателем или V8 4.0 с двойным наддувом (именно такой агрегат используется для Prombron Black Stallion) и 48-вольтовой гибридной надстройкой EQ Boost от Mercedes-Maybach GLS 600, который выдает 558 лошадиных сил и 730 Нм момента.