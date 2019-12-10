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17:05

В Латвии сделают самый брутальный шестиколесный внедорожник. С мягкой крышей!

Новую модель Dartz официально представят в следующем году

Алексей Носаченко
Латвийская компания Dartz Motorz, известная как производитель люксовых версий российского внедорожника T-98 «Комбат», показала первое изображение нового автомобиля. Это будет бронированный 6x6 Landaulet, вдохновение для которого черпалось сразу в двух «Мерседесах»: G63 AMG 6x6 и G 650 Landaulet.

Новинка пока существует только в виде рендера, подготовленного отделением экспериментальных проектов DARTZ Labs. На изображении, размещенном в инстаграме компании, можно рассмотреть трехосный внедорожник с дизайном Prombron Black Stallion и мягкой крышей с электроприводом, как на Mercedes-Maybach G 650 Landaulet.

Dartz Prombron Black Stallion

О технической начинке информации нет. Можно предположить, что под капотом броневика разместится 1000-сильный двигатель V8 6.2 Hellcat с механическим нагнетателем или V8 4.0 с двойным наддувом (именно такой агрегат используется для Prombron Black Stallion) и 48-вольтовой гибридной надстройкой EQ Boost от Mercedes-Maybach GLS 600, который выдает 558 лошадиных сил и 730 Нм момента.

В конце октября Dartz показала Prombron Black Stallion. Автомобиль с декором в виде черепов построен киноподразделением марки и предназначен для съемок в пока неназванном фильме. В основе внедорожника лежит Hummer H2, но кузов для него изготовлен заново.