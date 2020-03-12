У Datsun on-DO появилась «комфортная» версия в России

Седан on-DO в комплектации «Комфорт» получил 15-дюймовые легкосплавные диски, подогрев лобового стекла и задние датчики парковки. Стоимость такого автомобиля составляет 591 000 рублей, что на 18 тысяч рублей дороже предыдущего уровня оснащения — Trust III. Для сравнения, on-Do 2020 года в базовой комплектации можно купить за 506 000 рублей, а седан в «топе» стоит 686 000 рублей.
На российском рынке Datsun on-DO доступен с 1,6-литровым двигателем мощностью 87 либо 106 лошадиных сил, который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» либо четырехдиапазонным «автоматом».
Помимо седана в линейке бренда присутствует хэтчбек mi-Do, цены на который варьируются от 529 000 до 709 000 рублей за автомобиль 2020 года.
По итогам января-февраля текущего года в России было продано 2616 экземпляров on-DO и 349 – mi-DO. Всего за два месяца дилеры марки реализовали 2965 новых автомобилей, что на семь процентов больше, чем за тот же период 2019 года.