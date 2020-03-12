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13:43

У Datsun on-DO появилась «комфортная» версия в России

Datsun расширил список комплектаций седана

Datsun on-DO © Datsun
Лиза Будрина
Компания Datsun объявила о старте продаж модели on-DO в новой комплектации Comfort. Такое исполнение доступно для обновленной модели, которая появилась в салонах российских дилеров в январе 2020 года.

Бюджетные машины, о которых вы не слышали (и ни одного «китайца»!)

Седан on-DO в комплектации «Комфорт» получил 15-дюймовые легкосплавные диски, подогрев лобового стекла и задние датчики парковки. Стоимость такого автомобиля составляет 591 000 рублей, что на 18 тысяч рублей дороже предыдущего уровня оснащения — Trust III. Для сравнения, on-Do 2020 года в базовой комплектации можно купить за 506 000 рублей, а седан в «топе» стоит 686 000 рублей.

На российском рынке Datsun on-DO доступен с 1,6-литровым двигателем мощностью 87 либо 106 лошадиных сил, который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» либо четырехдиапазонным «автоматом».

Помимо седана в линейке бренда присутствует хэтчбек mi-Do, цены на который варьируются от 529 000 до 709 000 рублей за автомобиль 2020 года.

По итогам января-февраля текущего года в России было продано 2616 экземпляров on-DO и 349 – mi-DO. Всего за два месяца дилеры марки реализовали 2965 новых автомобилей, что на семь процентов больше, чем за тот же период 2019 года.

Источник: Datsun