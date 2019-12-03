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10:35

Появились подробности о возможном уходе Datsun из России

О прекращении продаж автомобилей марки в стране рассказали японские СМИ

Datsun on-DO для России
Лиза Будрина
Принадлежащий Nissan бренд Datsun в скором времени может покинуть российский и индонезийский рынки, выяснило японское издание Nikkei Asia Review. Что касается Индонезии, то, по сообщениям местных журналистов, производство автомобилей в стране могут свернуть уже в начале 2020 года. В России же ситуация неоднозначная.

Несмотря на многочисленные слухи об уходе марки, российское представительство Datsun утверждает, что продажи автомобилей продолжатся. Более того, бренд намерен обновить седан on-DO и хэтчбек mi-DO, которые построены на «вазовской» платформе, и сохранить производство на мощностях «АвтоВАЗа».

Datsun появился в России в 2014 году и за первые два года присутствия на рынке японцы рассчитывали реализовать в стране более 100 тысяч автомобилей. В линейку вошли всего две модели: седан on-DO, который на сегодняшний день можно купить за 490 000 рублей, и хэтчбе mi-DO со стартовой ценой 555 000 рублей. По собственной информации «Мотора», с января по октябрь 2019 года на российском рынке было продано 18,2 тысячи новых автомобилей Datsun, в том числе почти 15,8 тысячи экземпляров on-DO и 2,4 тысячи – mi-DO.

В начале 2019 года сообщалось, что модельный ряд Datsun в России может пополнится кроссовером на базе Renault Duster. Производство новинки, которая имеет кодовое обозначение RD3, якобы наладят на «АвтоВАЗе» в 2020 году. Позже, в 2022 году, в продажу должна поступить еще одна модель с индексом RD4, в основу которой ляжет платформа Lada Granta следующего поколения.

Помимо России и Индонезии Datsun представлен в Белоруссии, Казахстане, Индии, Непале и Малайзии.

Источник: Nikkei Asia Review