Появились подробности о возможном уходе Datsun из России

Несмотря на многочисленные слухи об уходе марки, российское представительство Datsun утверждает, что продажи автомобилей продолжатся. Более того, бренд намерен обновить седан on-DO и хэтчбек mi-DO, которые построены на «вазовской» платформе, и сохранить производство на мощностях «АвтоВАЗа».
Datsun появился в России в 2014 году и за первые два года присутствия на рынке японцы рассчитывали реализовать в стране более 100 тысяч автомобилей. В линейку вошли всего две модели: седан on-DO, который на сегодняшний день можно купить за 490 000 рублей, и хэтчбе mi-DO со стартовой ценой 555 000 рублей. По собственной информации «Мотора», с января по октябрь 2019 года на российском рынке было продано 18,2 тысячи новых автомобилей Datsun, в том числе почти 15,8 тысячи экземпляров on-DO и 2,4 тысячи – mi-DO.
В начале 2019 года сообщалось, что модельный ряд Datsun в России может пополнится кроссовером на базе Renault Duster. Производство новинки, которая имеет кодовое обозначение RD3, якобы наладят на «АвтоВАЗе» в 2020 году. Позже, в 2022 году, в продажу должна поступить еще одна модель с индексом RD4, в основу которой ляжет платформа Lada Granta следующего поколения.
Помимо России и Индонезии Datsun представлен в Белоруссии, Казахстане, Индии, Непале и Малайзии.