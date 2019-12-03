Появились подробности о возможном уходе Datsun из России

Несмотря на многочисленные слухи об уходе марки, российское представительство Datsun утверждает, что продажи автомобилей продолжатся. Более того, бренд намерен обновить седан on-DO и хэтчбек mi-DO, которые построены на «вазовской» платформе, и сохранить производство на мощностях «АвтоВАЗа».

Datsun появился в России в 2014 году и за первые два года присутствия на рынке японцы рассчитывали реализовать в стране более 100 тысяч автомобилей. В линейку вошли всего две модели: седан on-DO, который на сегодняшний день можно купить за 490 000 рублей, и хэтчбе mi-DO со стартовой ценой 555 000 рублей. По собственной информации «Мотора», с января по октябрь 2019 года на российском рынке было продано 18,2 тысячи новых автомобилей Datsun, в том числе почти 15,8 тысячи экземпляров on-DO и 2,4 тысячи – mi-DO.