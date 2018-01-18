У марки Datsun появился кроссовер

Компания Datsun представила свой первый кроссовер. Автомобиль под названием Cross дебютировал в Индонезии. Он стал третьей моделью на этом рынке и шестой в глобальной линейке.

Габаритная длина кроссовера составляет 3995 миллиметров, ширина – 1670 миллиметров, высота – 1560 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2450 миллиметров.

Дорожный просвет равен 200 миллиметрам – на 30 миллиметров больше, чем у модели GO+, на базе которой построен Cross. Автомобиль получил защитные накладки из черного пластика с элементами «под металл», а также усиленную защиту днища.

Новинка оснащена трехцилиндровым бензиновым атмосферником 1.2, который в версии с пятиступенчатой механической коробкой передач выдает 68 сил, а в паре с вариатором – 78 сил. Максимальный крутящий момент в обоих случаях один и тот же – 104 Нм.

В оснащение кроссовера Datsun вошли система стабилизации, ABS, система перераспределения тормозных усилий и трекшн-контроль.

Модель, разработанная специально для индонезийского рынка, будут собирать в городе Пурвакарта на Западной Яве. Стоимость Datsun Cross составит от 163 миллионов индонезийских рупий (около 650 тысяч рублей по текущему курсу).

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