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12:07

Italdesign покажет в Женеве гранд-турер DaVinci

Автомобиль уже сейчас готов к серийному производству

Студия Italdesign опубликовала эскиз женевской новинки, которая вопреки ожиданиям оказалась вовсе не суперкаром, а роскошным гранд-турером. Концепт получил название DaVinci и поднимающиеся двери «крылья чайки».

Длина Italdesign DaVinci составляет 4981 миллиметр, ширина — 2124, а расстояние между осями насчитывает 2900 миллиметров. Дорожный просвет — всего 119 миллиметров. Суперкар, характеристики которого не сообщаются, с минимальными изменениями готов к серийному производству.

Italdesign Zerouno Duerta

В 2018 году, также в Женеве, Intaldesign показал открытую версию суперкара Zerouno — Zerouno Duerta. Двухдверку построили на базе Audi R8 и оснастили съемной карбоновой крышей. Тираж суперкара составит пять экземпляров.

Italdesign Zerouno Duerta

В движение Italdesign Zerouno Duerta приводит «атмосферник» 5.2 V10 мощностью 610 лошадиных сил и 560 Нм момента. Коробка — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

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