Italdesign покажет в Женеве гранд-турер DaVinci

Длина Italdesign DaVinci составляет 4981 миллиметр, ширина — 2124, а расстояние между осями насчитывает 2900 миллиметров. Дорожный просвет — всего 119 миллиметров. Суперкар, характеристики которого не сообщаются, с минимальными изменениями готов к серийному производству.