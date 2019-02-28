Italdesign покажет в Женеве гранд-турер DaVinci

Длина Italdesign DaVinci составляет 4981 миллиметр, ширина — 2124, а расстояние между осями насчитывает 2900 миллиметров. Дорожный просвет — всего 119 миллиметров. Суперкар, характеристики которого не сообщаются, с минимальными изменениями готов к серийному производству.
В 2018 году, также в Женеве, Intaldesign показал открытую версию суперкара Zerouno — Zerouno Duerta. Двухдверку построили на базе Audi R8 и оснастили съемной карбоновой крышей. Тираж суперкара составит пять экземпляров.
В движение Italdesign Zerouno Duerta приводит «атмосферник» 5.2 V10 мощностью 610 лошадиных сил и 560 Нм момента. Коробка — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.