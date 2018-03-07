Открытый суперкар Italdesign оснастили двумя крышами

Компания Italdesign привезла на автосалон в Женеву открытую версию суперкара Zerouno, которая получила название Duerta. Новинка комплектуется съемным карбоновым верхом, а также матерчатой крышей, которую можно использовать в случае ухудшения погоды во время поездки.

От купе Zerouno новинка отличается измененной задней и верхней частью кузова. Помимо этого, были внесены изменения в шасси, но какие именно, не уточняется. Двухдверка построена на платформе Audi R8.

В движение Italdesign Zerouno Duerta приводится при помощи атмосферного двигателя 5.2 V10 от Audi. Отдача агрегата составляет 610 лошадиных сил и 560 Нм момента. Мотор сочетается с семитсупенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Максимальная скорость полного приводного суперкара превышает 320 километров в час.

До конца 2018 года компания Italdesign собирается выпустить пять экземпляров Zerouno Duerta. Их стоимость не называется.

Все новинки Женевы –в инстаграме и нашем канале в Телеграме!