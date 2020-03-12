Первый коллекционный Rolls-Royce нового десятилетия посвятят родстерам 1920-х

Обтекатели изготовлены из углеволокна и алюминия. Это два отдельных элемента, которые крепятся за передними креслами и превращают кабриолет в родстер. На коллекционных «серебряных пулях» заднюю часть накладок Aero Cowling украшает ветровой экран из титана.

Среди других особенностей — новая краска серебристый «ультраметаллик», созданная отделением Bespoke, тонированные фары, черные вставки в бамперах, текстурный углепластик в салоне, отделка стеганой кожей, контрастная прострочка как на кожаных куртках и частично полированные колеса.