Первый коллекционный Rolls-Royce нового десятилетия посвятят родстерам 1920-х

Двухместный Rolls-Royce Dawn Silver Bullet — это «ода родстерам 1920-х годов», уточняют в Rolls-Royce. Как говорят в компании, «эти редкие гламурные автомобили навсегда остались в памяти как часть образа жизни тогдашней золотой молодежи и актеров Голливуда». Их современникам посвятят серию из 50 уникальных автомобилей, характерной чертой которых станут обтекатели Aero Cowling, предлагаемые для модели Dawn в качестве опции.
Обтекатели изготовлены из углеволокна и алюминия. Это два отдельных элемента, которые крепятся за передними креслами и превращают кабриолет в родстер. На коллекционных «серебряных пулях» заднюю часть накладок Aero Cowling украшает ветровой экран из титана.
Среди других особенностей — новая краска серебристый «ультраметаллик», созданная отделением Bespoke, тонированные фары, черные вставки в бамперах, текстурный углепластик в салоне, отделка стеганой кожей, контрастная прострочка как на кожаных куртках и частично полированные колеса.
Данных о силовой установке нет. Не исключено, что под капотом родстера установят битурбомотор V12 6.6 от версии Dawn Black Badge, который выдает 601 лошадиную силу и 840 Нм крутящего момента. С ним машины способны ускоряться до первой «сотни» за 4,9 секунды. Впрочем, для коллекционных машин агрегат могу форсировать до 632 сил и 870 Нм, как на купе Wraith Black Badge.