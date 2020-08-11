10:36

Mercedes-Benz Sprinter превратили в автодом, который стоит дороже Maybach

Для минивэна предлагают почти бесконечный список дополнительного оборудования

© midwestautomotivedesigns.com
Лиза Будрина
Фирма Midwest Automotive Design, специализирующаяся на постройке автодомов и переоборудовании минивэнов, представила новый кемпер Daycruiser 144 на базе Mercedes-Benz Sprinter. От прочих предложений на рынке его отличает богатое внутреннее убранство и внушительный список дополнительного оборудования. Цены начинаются от 172,5 тысяч долларов или 12,7 миллиона рублей по актуальному курсу. Таким образом, он стоит дороже Mercedes-Maybach S-Class, который можно купить в России за 9 миллионов рублей.

Дом на колёсах на базе Sprinter достигает в длину 7,3 метра. Для отделки жилой части используются дорогостоящие материалы: качественную кожу и натуральное дерево. Внутри установлены кресла в стиле Maybach. Стандартно кемпер оборудован ванной комнатой и туалетом, холодильником, микро­волновой печью, столешницей с раковиной, а также одним или двумя раскладными диванами, которые превращаются в огромную кровать.

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Фото: midwestautomotivedesigns.com

Midwest Automotive Design предлагает для новинки внушительный список дополнительного оборудования, за которое придётся доплатить. Например, можно провести беспроводной интернет за 2 тысяч долларов, заказать телевизор на дверь за ту же сумму и заплатить 7,5 тысячи за спутниковое телевидение.

midwestautomotivedesigns.com

Ещё 11 тысяч долларов стоит пневмоподвеска, 3,7 тысячи внедорожные покрышки и 15 тысяч система полного привода. Опционально предлагается установка спутникового радио SiriusXM, кондици­онера и генератора.

Весной этого года показали семиместный кемпер для путешествий, построенный на базе УАЗ «Профи». Автодом с санузлом и душевой кабиной, холодильником, микроволновой печью, газовой плитой, водонагревателем, телевизором, отопителем и кондиционером оценили в 2,7 миллиона рублей.

Источник: midwestautomotivedesigns.com