Mercedes-Benz Sprinter превратили в автодом, который стоит дороже Maybach

Фирма Midwest Automotive Design, специализирующаяся на постройке автодомов и переоборудовании минивэнов, представила новый кемпер Daycruiser 144 на базе Mercedes-Benz Sprinter. От прочих предложений на рынке его отличает богатое внутреннее убранство и внушительный список дополнительного оборудования. Цены начинаются от 172,5 тысяч долларов или 12,7 миллиона рублей по актуальному курсу. Таким образом, он стоит дороже Mercedes-Maybach S-Class, который можно купить в России за 9 миллионов рублей.