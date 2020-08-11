Mercedes-Benz Sprinter превратили в автодом, который стоит дороже Maybach

Дом на колёсах на базе Sprinter достигает в длину 7,3 метра. Для отделки жилой части используются дорогостоящие материалы: качественную кожу и натуральное дерево. Внутри установлены кресла в стиле Maybach. Стандартно кемпер оборудован ванной комнатой и туалетом, холодильником, микроволновой печью, столешницей с раковиной, а также одним или двумя раскладными диванами, которые превращаются в огромную кровать.
Фото: midwestautomotivedesigns.com
Midwest Automotive Design предлагает для новинки внушительный список дополнительного оборудования, за которое придётся доплатить. Например, можно провести беспроводной интернет за 2 тысяч долларов, заказать телевизор на дверь за ту же сумму и заплатить 7,5 тысячи за спутниковое телевидение.
midwestautomotivedesigns.com
Ещё 11 тысяч долларов стоит пневмоподвеска, 3,7 тысячи – внедорожные покрышки и 15 тысяч – система полного привода. Опционально предлагается установка спутникового радио SiriusXM, кондиционера и генератора.
Весной этого года показали семиместный кемпер для путешествий, построенный на базе УАЗ «Профи». Автодом с санузлом и душевой кабиной, холодильником, микроволновой печью, газовой плитой, водонагревателем, телевизором, отопителем и кондиционером оценили в 2,7 миллиона рублей.