Полноприводный УАЗ стал домом на колесах за 2,7 миллиона рублей

За основу дома на колесах специалисты взяли полноприводную модель «Профи» 2018 года. Ее грузовая платформа была переоборудована в жилой модуль с габаритами 4060х2000х2000 миллиметров, который вмещает пять спальных мест. В кабине автокемпера могут разместиться еще два человека.
В жилом пространстве автодома располагается санузел с душевой кабиной, холодильник, микроволновая печь, газовая плита, водонагреватель, телевизор, отопитель, а также кондиционер.
Помимо этого, автодом для путешествий оборудован отдельным 120-литровым баком для хранения чистой воды и 95-литровой емкостью для отработанной.
Под капотом УАЗа для кемпинга находится бензиновый двигатель объемом 2,7 литра, выдающий 150 лошадиных сил. Мотор работает в паре с механической коробкой передач и полным приводом.
Приобрести готовый дом на колесах, окрашенный в зеленый цвет, можно за 2 699 000 рублей. По словам разработчиков, автодом может быть оборудован дополнительными опциями по желанию заказчика. Стоимость базового УАЗа Профи начинается от 834 900 рублей.
Это не первый раз, когда УАЗ пытаются переоборудовать в дом для путешествий. Не так давно итальянская дизайн-студия превратила «Буханку» в компактный автокемпер под названием Matrioska.