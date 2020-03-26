Полноприводный УАЗ стал домом на колесах за 2,7 миллиона рублей

Под капотом УАЗа для кемпинга находится бензиновый двигатель объемом 2,7 литра, выдающий 150 лошадиных сил. Мотор работает в паре с механической коробкой передач и полным приводом.

Приобрести готовый дом на колесах, окрашенный в зеленый цвет, можно за 2 699 000 рублей. По словам разработчиков, автодом может быть оборудован дополнительными опциями по желанию заказчика. Стоимость базового УАЗа Профи начинается от 834 900 рублей.