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18:04

Dodge Challenger с кузовом в стиле «Чарджера» из 60-х выставят на торги

Автомобиль оснащен 5,7-литровым мотором V8

Организатор автомобильных аукционов из американского Гринсборо GAA Classic Cars выставит на ноябрьские торги современную реплику ставшего культовым Dodge Charger Daytona. Автомобиль построен на базе Dodge Challenger R/T и оснащен обвесом в стиле винтажного спорткара.

По сути, купе представляет собой Dodge Challenger R/T 2013 года с пакетом Super Track. Автомобиль оснащен 5,7-литровым двигателем V8, выдающим 376 лошадиных сил и 556 Нм крутящего момента. Отличия от серийной машины — в накладном аэродинамическом «носе» с подъемными фарами и огромном заднем антикрыле.

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Dodge Challenger в стиле «Чарджера»

В оснащение реплики «Дайтоны» входит люк с электроприводом, акустическая система с семью динамиками, 20-дюймовые алюминиевые колеса, подрулевые лепестки и медиасистема с 6,5-дюймовым сенсорным дисплеем. Салон спорткара полностью перешит в сочетание белой и красной кожи.

Оригинальный Dodge Charger Daytona появился в 1969 году. Спецверсия «Чарджера» была ответом на победы Ford в NASCAR. Дорожный вариант машины в базе оснащался мотором 7.2 Magnum V8 (375 сил) или опциональным 7,0-литровым атмосферным V8 мощностью 425 лошадиных сил и 665 Нм крутящего момента. Такая машина могла разгоняться до 100 километров в час за 5,7 секунды. Charger Daytona стал первым автомобилем в истории серии NASCAR, который развил скорость 200 миль в час (322 километра в час).

Источник: GAA Classic Cars
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