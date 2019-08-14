Dodge отпразднует 50-летие Charger Daytona спецверсией

Полное название юбилейной спецверсии — Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition. Она получила эксклюзивный голубой окрас кузова и специальный декор: шильдики и контрастную наклейку со словом Daytona на спойлере и крышке багажника, как у оригинальной модели.
Кресла прострочены голубой нитью в цвет кузова, также на них появились нашивки Daytona. Специально для лимитированной модификации подготовили приборную панель из углеродного волокна и руль с плоской нижней частью.
Но спецверсия будет отличаться не только внешним видом — инженеры доработали V-образную «восьмерку» от обычной «Адской кошки» и форсировали ее на 10 лошадиных сил. Теперь отдача мотора спецверсии составляет 727 сил и 881 Нм крутящего момента.
Производитель не стал раскрывать данные о цене новинки. Возможно, приблизительные цифры объявят 17 августа во время публичного дебюта Charger Daytona в США. Предзаказ должен открыться этой осенью, а к дилерам автомобиль поступит в следующем году.