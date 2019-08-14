Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
21:44

Dodge отпразднует 50-летие Charger Daytona спецверсией

Тираж маслкара составит 501 экземпляр — как у оригинальной модели 1969 года

Американский производитель Dodge почтит 50-летний юбилей модели Charger Daytona лимитированной версией. Тираж новинки составит 501 автомобиль — ровно столько было выпущено оригинальных «Дайтон» в 1969 году.

Полное название юбилейной спецверсии — Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition. Она получила эксклюзивный голубой окрас кузова и специальный декор: шильдики и контрастную наклейку со словом Daytona на спойлере и крышке багажника, как у оригинальной модели.

Кресла прострочены голубой нитью в цвет кузова, также на них появились нашивки Daytona. Специально для лимитированной модификации подготовили приборную панель из углеродного волокна и руль с плоской нижней частью.

>
Reload
1 / 6

Но спецверсия будет отличаться не только внешним видом — инженеры доработали V-образную «восьмерку» от обычной «Адской кошки» и форсировали ее на 10 лошадиных сил. Теперь отдача мотора спецверсии составляет 727 сил и 881 Нм крутящего момента.

717-сильный Dodge Charger SRT Hellcat Widebody

Производитель не стал раскрывать данные о цене новинки. Возможно, приблизительные цифры объявят 17 августа во время публичного дебюта Charger Daytona в США. Предзаказ должен открыться этой осенью, а к дилерам автомобиль поступит в следующем году.