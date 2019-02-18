Завал на первой гонке NASCAR выкосил половину участников

Шедшие позади гонщики не успели ничего предпринять: неуправляемые машины «вынесли» всех, кто шел по внешнему радиусу, задев и часть болидов на внутреннем. Всего в аварии пострадала 21 машина. Но все пилоты, к счастью, оказались в порядке.

После Пол Менард взял на себя ответственность за аварию. Впрочем, Мэтт диБенедетто в интервью сказал, что не считает маневр соперника намеренным.

После аварии гонку прервали красным флагом, и возобновили только 25 минут спустя. Победителем стал Дэнни Хэмлин на сток-каре Toyota Camry команды Joe Gibbs Racing.