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18:50

Завал на первой гонке NASCAR выкосил половину участников

В аварию на гонке Daytona 500 попал 21 гонщик

Первая гонка сезона в американской гоночной серии NASCAR на овале в Дайтоне запомнилась массовой аварией: в ней поучаствовала 21 машина.

Завал случился всего за 10 кругов до финиша 500-мильной гонки Daytona 500. Машины шли очень плотной группой, а возглавлял ее Кайл Буш на Toyota Camry.

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Спусковым крючком послужило легкое касание между двумя автомобилями. В борьбе за место в «Топ-5» Пол Менард на «Форде» (№ 21) уткнулся в заднюю часть «Тойоты» Мэтта диБенедетто (№ 95).

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Шедшие позади гонщики не успели ничего предпринять: неуправляемые машины «вынесли» всех, кто шел по внешнему радиусу, задев и часть болидов на внутреннем. Всего в аварии пострадала 21 машина. Но все пилоты, к счастью, оказались в порядке.

После Пол Менард взял на себя ответственность за аварию. Впрочем, Мэтт диБенедетто в интервью сказал, что не считает маневр соперника намеренным.

После аварии гонку прервали красным флагом, и возобновили только 25 минут спустя. Победителем стал Дэнни Хэмлин на сток-каре Toyota Camry команды Joe Gibbs Racing.

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