Завал на первой гонке NASCAR выкосил половину участников

Завал случился всего за 10 кругов до финиша 500-мильной гонки Daytona 500. Машины шли очень плотной группой, а возглавлял ее Кайл Буш на Toyota Camry.
Спусковым крючком послужило легкое касание между двумя автомобилями. В борьбе за место в «Топ-5» Пол Менард на «Форде» (№ 21) уткнулся в заднюю часть «Тойоты» Мэтта диБенедетто (№ 95).
Шедшие позади гонщики не успели ничего предпринять: неуправляемые машины «вынесли» всех, кто шел по внешнему радиусу, задев и часть болидов на внутреннем. Всего в аварии пострадала 21 машина. Но все пилоты, к счастью, оказались в порядке.
После Пол Менард взял на себя ответственность за аварию. Впрочем, Мэтт диБенедетто в интервью сказал, что не считает маневр соперника намеренным.
После аварии гонку прервали красным флагом, и возобновили только 25 минут спустя. Победителем стал Дэнни Хэмлин на сток-каре Toyota Camry команды Joe Gibbs Racing.