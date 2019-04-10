Aston Martin строит новые DB4 GT Zagato с помощью молотка. Как 60 лет назад!

Классический Aston Martin DB4 GT Zagato дебютировал в октябре 1960 года. Спорткар построили на укороченном шасси DB4 GT и выпустили тиражом всего 19 экземпляров вместо 25 запланированных. Модель оснащалась 318-сильным двигателем, могла разгоняться до 60 миль в час (97 километров в час) за 6,1 секунды и развивать 246 километров в час.