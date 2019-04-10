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12:05

Aston Martin строит новые DB4 GT Zagato с помощью молотка. Как 60 лет назад!

Компания изготовила кузов для первого автомобиля коллекционной серии

Компания Aston Martin изготовила кузов для первого купе DB4 Zagato Continuation из «возобновленной» серии исторических спорткаров. По традиции, специалисты отделения классических автомобилей Heritage Division использовали тонкий листовой алюминий и технологии, применявшиеся для постройки оригинальных машин 60 лет назад. Например, для доводки кузовных панелей используют молоток.
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В основе «возобновленных» Aston Martin DB4 GT Zagato лежит облегченная трубчатая рама. Кузовные панели изготовлены из листов алюминия толщиной 1,2 миллиметра. Шасси, как и у исторической модели, оптимизировано для трека. Под капотом спорткара установят рядную «шестерку» с двухискровым зажиганием, разработанную польским инженером Тадеушем «Тадеком» Мареком для оригинального DB4.

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Отдача двигателя составит около 385 лошадиных сил. Тяга будет передаваться на задние колеса через четырехступенчатую «механику» и дифференциал повышенного трения.

Классический Aston Martin DB4 GT Zagato дебютировал в октябре 1960 года. Спорткар построили на укороченном шасси DB4 GT и выпустили тиражом всего 19 экземпляров вместо 25 запланированных. Модель оснащалась 318-сильным двигателем, могла разгоняться до 60 миль в час (97 километров в час) за 6,1 секунды и развивать 246 километров в час.

«Возобновленные» Aston Martin DB4 GT Zagato вместе с DBS GT Zagato станет частью коллекции под названием DBZ Centenary Collection. Продавать модели будут парами по цене шесть миллионов фунтов стерлингов (полмиллиарда рублей).

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