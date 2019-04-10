Aston Martin строит новые DB4 GT Zagato с помощью молотка. Как 60 лет назад!

В основе «возобновленных» Aston Martin DB4 GT Zagato лежит облегченная трубчатая рама. Кузовные панели изготовлены из листов алюминия толщиной 1,2 миллиметра. Шасси, как и у исторической модели, оптимизировано для трека. Под капотом спорткара установят рядную «шестерку» с двухискровым зажиганием, разработанную польским инженером Тадеушем «Тадеком» Мареком для оригинального DB4.
Отдача двигателя составит около 385 лошадиных сил. Тяга будет передаваться на задние колеса через четырехступенчатую «механику» и дифференциал повышенного трения.
Классический Aston Martin DB4 GT Zagato дебютировал в октябре 1960 года. Спорткар построили на укороченном шасси DB4 GT и выпустили тиражом всего 19 экземпляров вместо 25 запланированных. Модель оснащалась 318-сильным двигателем, могла разгоняться до 60 миль в час (97 километров в час) за 6,1 секунды и развивать 246 километров в час.
«Возобновленные» Aston Martin DB4 GT Zagato вместе с DBS GT Zagato станет частью коллекции под названием DBZ Centenary Collection. Продавать модели будут парами по цене шесть миллионов фунтов стерлингов (полмиллиарда рублей).