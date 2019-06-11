Aston Martin показал свой самый дорогой новый автомобиль

Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation 2019 года — это реплика одной из самых известных моделей британской марки. Автомобиль максимально приближен к оригиналу 60-х годов: кузов сделан из тонкого листового алюминия, для его доводки используются ручные инструменты, а двигатель представляет собой рядную «шестерку» 4.7 с двухискровым зажиганием, разработанную польским инженером Тадеушем «Тадеком» Мареком для первого DB4. Агрегат раскручивает задние колеса и совмещен с четырехступенчатой «механикой».
Всего Aston Martin соберет 19 экземпляров DB4 GT Zagato Continuation. Постройка каждого занимает 4500 часов. На автодроме Сарте покажут автомобиль в цвете Rosso Maja, повторяющем колер оригинальных спорткаров, салоном из кожи цвета Obsidian Black и напольными ковриками с кожаной окантовкой.
Цена комплекта DBZ Centenary Collection, состоящего из DBS GT Zagato и DB4 GT Zagato Continuation, в Великобритании составляет шесть миллионов фунтов стерлингов (492,3 миллиона рублей). Импортер автомобилей Aston Martin в России — компания «Авилон» — готов предложить коллекционное издание российским покупателям за 762 миллиона рублей.