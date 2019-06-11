Aston Martin показал свой самый дорогой новый автомобиль

Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation 2019 года — это реплика одной из самых известных моделей британской марки. Автомобиль максимально приближен к оригиналу 60-х годов: кузов сделан из тонкого листового алюминия, для его доводки используются ручные инструменты, а двигатель представляет собой рядную «шестерку» 4.7 с двухискровым зажиганием, разработанную польским инженером Тадеушем «Тадеком» Мареком для первого DB4. Агрегат раскручивает задние колеса и совмещен с четырехступенчатой «механикой».