Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
13:07

Aston Martin показал свой самый дорогой новый автомобиль

Раскрыта внешность юбилейного DB4 GT Zagato Continuation

Компания Aston Martin представит свой самый дорогой новый автомобиль на автодроме Сарте во время «24 часов Ле-Мана». Спорткар DB4 GT Zagato Continuation из юбилейного набора DBZ Centenary Collection продается только в паре с DBS GT Zagato по цене шесть миллионов фунтов стерлингов без учета налогов.
Загрузка...

Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation 2019 года — это реплика одной из самых известных моделей британской марки. Автомобиль максимально приближен к оригиналу 60-х годов: кузов сделан из тонкого листового алюминия, для его доводки используются ручные инструменты, а двигатель представляет собой рядную «шестерку» 4.7 с двухискровым зажиганием, разработанную польским инженером Тадеушем «Тадеком» Мареком для первого DB4. Агрегат раскручивает задние колеса и совмещен с четырехступенчатой «механикой».

>
Reload
1 / 10

Всего Aston Martin соберет 19 экземпляров DB4 GT Zagato Continuation. Постройка каждого занимает 4500 часов. На автодроме Сарте покажут автомобиль в цвете Rosso Maja, повторяющем колер оригинальных спорткаров, салоном из кожи цвета Obsidian Black и напольными ковриками с кожаной окантовкой.

Цена комплекта DBZ Centenary Collection, состоящего из DBS GT Zagato и DB4 GT Zagato Continuation, в Великобритании составляет шесть миллионов фунтов стерлингов (492,3 миллиона рублей). Импортер автомобилей Aston Martin в России — компания «Авилон» — готов предложить коллекционное издание российским покупателям за 762 миллиона рублей.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...