Aston Martin выпустил детский DB5 на электротяге

Электрический Aston Martin DB5 будет доступен в двух версиях: DB5 Junior и DB5 Vantage Junior. Тираж машинки, как и оригинала, составит 1079 штук. Первыми покупателями станут владельцы настоящих DB5, причем номера шасси их экземпляров совпадут с номерами шасси принадлежащих им винтажных автомобилей. По желанию DB5 Junior можно окрасить в любой, соответствующий историческому периоду цвет, либо оставить стандартный серебристый колер Silver Birch, плюс перешить салон, а также заказать для машины опциональные аксессуары: чехол, футляр для перевозки, набор инструментов либо номерные знаки.
Конструктивно DB5 Junior представляет собой шасси из алюминиевых сот, прикрытое композитными панелями, которые вместе весят 270 килограммов. В движение родстер приводит пятикиловаттный электромотор (6,8 силы), установленный на задней оси и питающийся от съемной батареи под капотом. На одной зарядке DB5 Junior проезжает 16–32 километра, но запас хода можно удвоить, купив запасной аккумулятор. В салоне автомобильчика — приборы Smith, которые показывают остаточный пробег и температуру мотора, и два обитых кожей кресла — для взрослого и ребенка.
Мощность силовой установки DB5 Junior регулируется с помощью переключателя в салоне. На выбор доступны три профиля. В Novice мотор выдает не больше киловатта (1,36 силы), а максимальная скорость не превышает 19 километров в час. Кроме того, машину в этом режиме можно дистанционно «заглушить» с помощью брелока. Профиль Expert повышает отдачу до пяти киловатт, а скорость — до 48 километров в час. В Race реализуется так называемая система Balance of Performance (BOP), которую используют, например, в гонках TCR и GT3 для уравнивания динамических показателей разных автомобилей.
Помимо обычной версии, покупателям предложат «заряженный» DB5 Vantage Junior. Он отличается дифференциалом повышенного трения в задней оси, кузовом из углепластика и входящий в стандартное оснащение второй батареей. Вдобавок у «Вантажей» есть четвёртый ездовой профиль, в котором мощность установки возрастает до 10 киловатт или 13,6 лошадиной силы. Оба варианта электромобиля оборудованы вентилируемыми тормозами «по кругу» и системой рекуперации.
Цены на DB5 Junior начинаются от 35 000 фунтов стерлингов, DB5 Vantage Junior стоит от 45 000. Производство начнется только в следующем году, и чтобы выбрать весь тираж понадобится около двух лет.