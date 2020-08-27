Aston Martin выпустил детский DB5 на электротяге

Мощность силовой установки DB5 Junior регулируется с помощью переключателя в салоне. На выбор доступны три профиля. В Novice мотор выдает не больше киловатта (1,36 силы), а максимальная скорость не превышает 19 километров в час. Кроме того, машину в этом режиме можно дистанционно «заглушить» с помощью брелока. Профиль Expert повышает отдачу до пяти киловатт, а скорость — до 48 километров в час. В Race реализуется так называемая система Balance of Performance (BOP), которую используют, например, в гонках TCR и GT3 для уравнивания динамических показателей разных автомобилей.