Aston Martin возродит спорткар DBS

Компания Aston Martin приняла решение возродить спорткар DBS, производство предыдущей версии которого прекратилось в 2012 году. Об этом автопроизводитель сообщил на своей официальной странице в Facebook.

Никаких технических подробностей о модели в компании не привели. При этом Aston Martin показал тизер DBS нового поколения, на котором представлена передняя часть кузова спорткара. Она выполнена в той же стилистике, что и текущие модели автопроизводителя.

Дебют возрожденного Aston Martin DBS состоится в июне текущего года.

Предыдущий Aston Martin DBS комплектовался 5,9-литровым мотором V12, отдача которого составляла 517 лошадиных сил и 570 Нм крутящего момента. С места до сотни спорткар разгонялся за 4,3 секунды, а его максимальная скорость составляла 307 километров в час.

Aston Martin DBS, выпускавшийся с 2007 по 2012 годы

Как отмечает Motor1, DBS заменит в линейке Aston Martin модель Vanquish.

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