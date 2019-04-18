Экстремальный Aston Martin DBS посвятили двойной победе марки в «Ле-Мане»

В качестве основного цвета DBS 59 выбран оттенок зеленого Aston Martin Racing Green. Он сочетается с декором из карбона с глянцевым покрытием и бронзовыми акцентами в виде окантовки решетки радиатора, надписи Superleggera и тормозных суппортов. На кромку заднего спойлера нанесен номер шасси оригинального гоночного DBR1. В салоне — сиденья с обивкой, подражающей отделке лемановских машин, бронзовые подрулевые переключатели и вышитая на сиденьях эмблема спецверсии.