Экстремальный Aston Martin DBS посвятили двойной победе марки в «Ле-Мане»

Заказ на постройку серии уникальных автомобилей поступил от британского дилера Aston Martin Cambridge. Каждый суперкар символизирует час исторической гонки, которая закончилась для Aston Martin первыми двумя местами. Управляли гоночным DBR1 Рой Сальвадори и Кэрролл Шелби, второй машиной — Морис Тринтиньян и Пол Фрер.
В качестве основного цвета DBS 59 выбран оттенок зеленого Aston Martin Racing Green. Он сочетается с декором из карбона с глянцевым покрытием и бронзовыми акцентами в виде окантовки решетки радиатора, надписи Superleggera и тормозных суппортов. На кромку заднего спойлера нанесен номер шасси оригинального гоночного DBR1. В салоне — сиденья с обивкой, подражающей отделке лемановских машин, бронзовые подрулевые переключатели и вышитая на сиденьях эмблема спецверсии.
О гонке напоминает и изображение DBR1 на солнцезащитном козырьке, вместе с точной датой проведения заезда и количеством пройденных кругов. К каждому суперкару прилагается реплика шлема и перчаток Кэрролла Шелби. Они хранятся в специальном отсеке позади сидений.
Под капотом Aston Martin DBS 59 установлен турбированный 5,2-литровый двигатель V12 мощностью 725 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Коробка — восьмиступенчатый «автомат» ZF. С места до 60 миль в час (97 километров в час) суперкар разгоняется за 3,4 секунды. Максимальная скорость составляет 342 километра в час.