Специальное издание Aston Martin DBS Superleggera посвятили часам TAG Heuer

Помимо особого окраса кузова, Aston Martin DBS Superleggera TAG Heuer Edition получил зачерненные эмблемы, красные тормозные суппорты, шины Pirelli серии Color Edition, салон с комбинированной отделкой кожей и алькантарой. О принадлежности машины к спецсерии также говорят логотипы TAG Heuer на передних крыльях, идущие в комплекте часы и тираж — всего 50 экземпляров.
Под капотом DBS Superleggera TAG Heuer Edition установлен турбированный 5,2-литровый двигатель V12 мощностью 725 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. С места до 60 миль в час (97 километров в час) DBS Superleggera разгоняется за 3,4 секунды, до 100 миль в час (161 километр в час) — за 6,4 секунды.
В основе Aston Martin DBS Superleggera лежит алюминиевая платформа с кузовными панелями из углепластика. Аэродинамические элементы суперкара генерируют до 180 килограммов прижимной силы — больше, чем у любого другого дорожного «Астона». В список оснащения модели входит механический самоблокирующийся дифференциал, заниженная адаптивная подвеска и высокопоточная выхлопная система с регулируемыми заслонками.