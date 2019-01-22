Специальное издание Aston Martin DBS Superleggera посвятили часам TAG Heuer

Под капотом DBS Superleggera TAG Heuer Edition установлен турбированный 5,2-литровый двигатель V12 мощностью 725 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. С места до 60 миль в час (97 километров в час) DBS Superleggera разгоняется за 3,4 секунды, до 100 миль в час (161 километр в час) — за 6,4 секунды.