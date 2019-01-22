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11:42

Специальное издание Aston Martin DBS Superleggera посвятили часам TAG Heuer

Британская марка представила особую версию суперкара DBS Superleggera TAG Heuer Edition

Часовая мануфактура TAG Heuer и компания Aston Martin представили специальное издание суперкара DBS Superleggera — DBS Superleggera TAG Heuer Edition. Двухдверка предложена в фиксированной комплектации, с кузовом цвета Monaco Black и карбоновыми деталями экстерьера.

Помимо особого окраса кузова, Aston Martin DBS Superleggera TAG Heuer Edition получил зачерненные эмблемы, красные тормозные суппорты, шины Pirelli серии Color Edition, салон с комбинированной отделкой кожей и алькантарой. О принадлежности машины к спецсерии также говорят логотипы TAG Heuer на передних крыльях, идущие в комплекте часы и тираж — всего 50 экземпляров.

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Под капотом DBS Superleggera TAG Heuer Edition установлен турбированный 5,2-литровый двигатель V12 мощностью 725 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. С места до 60 миль в час (97 километров в час) DBS Superleggera разгоняется за 3,4 секунды, до 100 миль в час (161 километр в час) — за 6,4 секунды.

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В основе Aston Martin DBS Superleggera лежит алюминиевая платформа с кузовными панелями из углепластика. Аэродинамические элементы суперкара генерируют до 180 килограммов прижимной силы — больше, чем у любого другого дорожного «Астона». В список оснащения модели входит механический самоблокирующийся дифференциал, заниженная адаптивная подвеска и высокопоточная выхлопная система с регулируемыми заслонками.

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