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16:00

Смертность пешеходов и велосипедистов достигла пика с 1990 года

Количество аварий с летальным исходом при этом снижается второй год подряд

Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в США за прошлый год снизилась, но число убитых пешеходов и велосипедистов выросло.

По данным американского Национального управления по безопасности дорожного движения, в 2018 году количество смертельных аварий в США снизилось на 2,4%. В автомобилях погибло 36 560 человек, но при этом число убитых в дорожно-транспортных происшествиях пешеходов и велосипедистов выросло до самого высокого уровня за три десятилетия. Смертность в авариях снижается второй год подряд по сравнению с 2017 годом в живых осталось на 913 человек больше, что является самым низким показателем с 2014 года. Несмотря на снижение общей смертности, число аварий с погибшими пешеходами и велосипедистами продолжает расти. Число погибших пешеходов увеличилось на 3,4% до 6 283 в прошлом году, а число велосипедистов выросло на 6,3% до 857 человек. Более того, в 2018 году погибло больше пешеходов и велосипедистов, чем в любой другой год, начиная с 1990.

Смертность пешеходов за последнее десятилетие выросла на 42%, несмотря на то, что общее число других случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий сократилось на 8%. Эксперты по безопасности движения говорят, что в этом отчасти виновато растущее число водителей, которые отвлекаются на смартфоны и прочие гаджеты во время движения. Кроме того, они считают, что автоматические системы экстренного торможения, предназначенные для предотвращения столкновения транспортных средств с пешеходами, не всегда работают эффективно и имеют значительно более высокий уровень отказов в ночное время. Три четверти всех смертельных аварий с пешеходами происходят ночью. У 38% погибших в крови был найден алкоголь, а 74% находились вне пешеходного перехода.