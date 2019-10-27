Смертность пешеходов и велосипедистов достигла пика с 1990 года

По данным американского Национального управления по безопасности дорожного движения, в 2018 году количество смертельных аварий в США снизилось на 2,4%. В автомобилях погибло 36 560 человек, но при этом число убитых в дорожно-транспортных происшествиях пешеходов и велосипедистов выросло до самого высокого уровня за три десятилетия. Смертность в авариях снижается второй год подряд — по сравнению с 2017 годом в живых осталось на 913 человек больше, что является самым низким показателем с 2014 года. Несмотря на снижение общей смертности, число аварий с погибшими пешеходами и велосипедистами продолжает расти. Число погибших пешеходов увеличилось на 3,4% — до 6 283 в прошлом году, а число велосипедистов выросло на 6,3% — до 857 человек. Более того, в 2018 году погибло больше пешеходов и велосипедистов, чем в любой другой год, начиная с 1990.