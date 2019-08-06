Посмотрите, как за секунды 11 люксовых автомобилей превратили в утиль

Согласно отчету полицейских, в аварии пострадали сразу 11 автомобилей, среди которых были: McLaren, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga, Porsche 911, сразу две Audi Q7 и еще один Porsche. Пока что точных данных об ущербе нет, но по предварительным оценкам он составляет более 500 тысяч фунтов стерлингов (около 40 миллионов рублей по текущему курсу).

По словам очевидцев, которые помогли водителю дождаться скорой помощи, сначала он утверждал, ему пришлось уходить от погони (но, на видеозаписи видно, что это не так). Затем виновник аварии признался, что сам преследовал водителя, который ранее врезался в его автомобиль. Сейчас мужчина находится в больнице с травмой головы, которая не опасна для жизни. Обвинения лихачу пока не выдвинули.