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13:30

Посмотрите, как за секунды 11 люксовых автомобилей превратили в утиль

Среди пострадавший машин McLaren, Porsche, Bentley и Audi

Британец устроил одно из самых дорогих ДТП за последнее время — сильно превысив скорость, он потерял управление на довольно узкой улице и протаранил 11 припаркованных автомобилей. Среди них были McLaren, Porsche, Bentley и Audi.

По данным The Telegraph, авария произошла в Челси, одном из самых богатых районов Лондона. На видеозаписи с камер, которая попала в распоряжение издания, видно, как водитель Audi Q7 на высокой скорости вылетает на улицу, практически моментально теряет управление и таранит припаркованные по обеим сторонам автомобили.

Согласно отчету полицейских, в аварии пострадали сразу 11 автомобилей, среди которых были: McLaren, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga, Porsche 911, сразу две Audi Q7 и еще один Porsche. Пока что точных данных об ущербе нет, но по предварительным оценкам он составляет более 500 тысяч фунтов стерлингов (около 40 миллионов рублей по текущему курсу).

По словам очевидцев, которые помогли водителю дождаться скорой помощи, сначала он утверждал, ему пришлось уходить от погони (но, на видеозаписи видно, что это не так). Затем виновник аварии признался, что сам преследовал водителя, который ранее врезался в его автомобиль. Сейчас мужчина находится в больнице с травмой головы, которая не опасна для жизни. Обвинения лихачу пока не выдвинули.

Посмотрите, как четыре новые «Супры» превратились в утиль

Накануне в Германии произошла авария с участием фуры, в результате которой 10 000 бутылок пива стоимостью более 860 000 рублей были разбиты по одной из трасс на юго-западе страны. Как рассказали полицейские, грузовик съезжал с автобана, но из-за того, что груз был изначально плохо закреплен, кузов опрокинулся и 600 ящиков с пивом выпали на дорогу. Спасателям потребовалось почти шесть часов на то, чтобы расчистить участок, который пришлось перекрыть на это время.