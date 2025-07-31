Каждому пятому автосалону в России предрекли закрытие

Только за второй квартал число дилерских центров в России сменилось на 137 до 2,95 тысячи единиц, а дилерских контрактов — на 183 до 4,33 тысячи. Избавляются дилеры и от нерентабельных контрактов с марками с небольшими продажами. Например, недавно закрылась точка продаж автомобилей Lamborghini в «Москва-Сити», которой управлял «Автодом».

Некоторые меняют и направления бизнеса. Так, дилер «БорисХоф» больше не работает с автомобилями с пробегом. А «Рольф» и другие стремятся присоединиться к развивающемуся онлайн-рынку, вводя цифровые сервисы.