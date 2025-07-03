Продажи новых машин в России обвалились на 28 процентов

Продажи новых машин в России обвалились на 28 процентовПодведены итоги первого полугодия
Новых легковых автомобилей отечественного производства за полгода было продано 333,3 тысячи штук (-11 процентов по сравнению с тем же периодом 2024 года). Спрос на электромобили рухнул более чем в два раза — на 57 процентов до 4,8 тысячи единиц, однако среди них стало больше изготовленных в России (23 процента против 18).
Продажи LCV в первом полугодии опустились на 19 процентов до 48,8 тысячи машин, грузовиков — на 54 процента до 27 тысяч, автобусов — на 54 процента до 4,9 тысячи.
В Минпромторге отмечают, что фокус покупателей смещается с иномарок на машины отечественного производства. Спрос на них тоже падает, но медленнее: в июне было продано 44,7 тысячи импортных автомобилей (-45 процентов к июню-2024) и 56,2 тысячи выпущенных в России (-12,5 процента).
Ассоциация европейского бизнеса снизила прогноз продаж на российском авторынке на 2025 год с 1,4 миллиона до 1,25 миллиона единиц. Эксперты отмечали, что рынку не удастся выйти на уровень 2024 года даже в 2026-м. А к допандемийным показателям — 2,25 миллиона машин в год — он приблизится только к концу десятилетия.