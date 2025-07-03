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Опубликовано 03 июля 2025, 20:03
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Продажи новых машин в России обвалились на 28 процентов

Подведены итоги первого полугодия
Подсчитано, сколько новых автомобилей россияне купили за полгода. С января по июнь 2025 года в стране реализовали 607,5 тысячи единиц транспорта, что на 28 процентов меньше, чем годом ранее, сообщает Минпромторг. Только легковушек было куплено 526,7 тысячи штук, падение составило 26 процентов. Июнь отдельно тоже показал слабый результат — 89,6 тысячи машин, минус 27 процентов к июню 2024-го и минус один процент к маю 2025-го.
Продажи новых машин в России обвалились на 28 процентов
© gac-smr.ru
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Новых легковых автомобилей отечественного производства за полгода было продано 333,3 тысячи штук (-11 процентов по сравнению с тем же периодом 2024 года). Спрос на электромобили рухнул более чем в два раза — на 57 процентов до 4,8 тысячи единиц, однако среди них стало больше изготовленных в России (23 процента против 18).

Продажи LCV в первом полугодии опустились на 19 процентов до 48,8 тысячи машин, грузовиков — на 54 процента до 27 тысяч, автобусов — на 54 процента до 4,9 тысячи.

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В Минпромторге отмечают, что фокус покупателей смещается с иномарок на машины отечественного производства. Спрос на них тоже падает, но медленнее: в июне было продано 44,7 тысячи импортных автомобилей (-45 процентов к июню-2024) и 56,2 тысячи выпущенных в России (-12,5 процента).

Ассоциация европейского бизнеса снизила прогноз продаж на российском авторынке на 2025 год с 1,4 миллиона до 1,25 миллиона единиц. Эксперты отмечали, что рынку не удастся выйти на уровень 2024 года даже в 2026-м. А к допандемийным показателям — 2,25 миллиона машин в год — он приблизится только к концу десятилетия.

Источник:ТАСС
Автор:Мария Руцкая
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