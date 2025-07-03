Продажи новых машин в России обвалились на 28 процентов

Новых легковых автомобилей отечественного производства за полгода было продано 333,3 тысячи штук (-11 процентов по сравнению с тем же периодом 2024 года). Спрос на электромобили рухнул более чем в два раза — на 57 процентов до 4,8 тысячи единиц, однако среди них стало больше изготовленных в России (23 процента против 18).

Продажи LCV в первом полугодии опустились на 19 процентов до 48,8 тысячи машин, грузовиков — на 54 процента до 27 тысяч, автобусов — на 54 процента до 4,9 тысячи.