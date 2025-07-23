В Россию везут кроссовер Deepal, который можно превратить в пикап

На родине Deepal E07 оснащают несколькими силовыми установками — как гибридными, так и полностью электрическими. Мощность варьируется от 224 до 598 лошадиных сил, есть полный привод. В Changan отмечали, что E07 обладает «проходимостью внедорожника, комфортом и управляемостью легкового автомобиля».