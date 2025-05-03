«Кибертраки» на минималках: свежие пикапы

Новинки для тех, кто всё своё берёт с собой

Несмотря на претензии экологов и ужесточение норм, пикапы продолжают пользоваться спросом на многих рынках. При этом самые распространённые недостатки таких моделей — прожорливость и высокий уровень вредных выбросов — нивелируются использованием гибридных или чисто электрических силовых установок. Среди недавних премьер этого плана — аскетичный электропикап-трансформер от стартапа из США, японо-китайский грузовичок, два гибрида (в том числе один дизельный) под очередными суббрендами из КНР и новинка от корейской компании, вернувшейся в Россию под другим названием.