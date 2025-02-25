Changan улучшил проходимость внедорожника G318: фото и параметры

Deepal G318 дебютировал в марте прошлого года, а на внутренний рынок вышел летом, быстро став популярным. Теперь на подходе «внедорожная» модификация с заводскими аксессуарами. Угол въезда увеличится с 27 до 30 градусов, угол съезда — с 31 до 32 градусов. Колея расширена на четыре сантиметра, вдобавок, вездеход стал на 11,5 сантиметра длиннее (за счёт накладки на запаску).