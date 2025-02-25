Changan улучшил проходимость внедорожника G318: фото и параметры

Changan улучшил проходимость внедорожника G318: фото и параметрыУ популярного вездехода скоро появится «хардкорная» модификация
Deepal G318 дебютировал в марте прошлого года, а на внутренний рынок вышел летом, быстро став популярным. Теперь на подходе «внедорожная» модификация с заводскими аксессуарами. Угол въезда увеличится с 27 до 30 градусов, угол съезда — с 31 до 32 градусов. Колея расширена на четыре сантиметра, вдобавок, вездеход стал на 11,5 сантиметра длиннее (за счёт накладки на запаску).
Силовая установка останется неизменной: 1,5-литровый турбомотор работает в виде расширителя хода, колёса вращают электродвигатели. Любопытно, что Deepal G318 даже в спецверсии сертифицирован и с задним (252 л.с.), и с полным (430 л.с.) приводом. Ожидается, что цена «хардкорного» внедорожника составит 318 тысяч юаней (44 тысячи долларов), то есть новинка окажется в полтора раза дороже нынешней топ-версии с пневмоподвеской (от 230 тысяч юаней или 32 тысячи долларов).
Спецверсия Deepal G318 на 150 килограммов тяжелее исходной полноприводной модели, то есть снаряженная масса превысила отметку 2,9 тонны. Для россиян развитие суббренда Changan любопытно, ведь эти автомобили должны прописаться на «Автоторе» в Калининграде, а автомобили Deepal хотели поставлять по официальным каналам в первой половине 2025-го.