Land Rover Defender превратили в дорожную яхту

Покупателям предложат два варианта оформления: сочетание белой кожи с деревянными вставками либо коричневой с декором под шлифованный алюминий. Потолок и стойки в обоих случаях будут обшиты алькантарой, а багажный отсек и спинка заднего дивана — деревянными планками, будто палуба роскошной яхты. Судя по рендерам, на Дефендер также установят новые кресла и руль с частично деревянным ободом.