Land Rover Defender превратили в дорожную яхту

Дефендер от Carlex легко опознать по окрашенному в серебристый цвет и шлифованному вручную кузову, обутым в шины размерностью 235/40 R18 новым колесам, черным элементам декора и капоту, а также кожуху запасного колеса с изображением розы ветров. Однако внешность вторична. Главное — салон, который полностью перешью и отделают деревом.
Покупателям предложат два варианта оформления: сочетание белой кожи с деревянными вставками либо коричневой с декором под шлифованный алюминий. Потолок и стойки в обоих случаях будут обшиты алькантарой, а багажный отсек и спинка заднего дивана — деревянными планками, будто палуба роскошной яхты. Судя по рендерам, на Дефендер также установят новые кресла и руль с частично деревянным ободом.
Техническая начинка, вероятно, будет зависеть от машины-донора. «Второй» Land Rover Defender оснащается «турбочетверкой» 2.0 (300 сил и 400 Нм), шестицилиндровым бензиновым двигателем с электронаддувом и 48-вольтовой бортовой сетью (400 сил и 550 Нм), дизелями мощностью 200 и 240 лошадиных сил. Позднее в гамме появится гибрид P400e (404 силы и 640 Нм) и «заряженный» вариант с V8.