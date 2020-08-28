19:53

Land Rover Defender превратили в дорожную яхту

Ателье Carlex Design показало ещё один проект из серии Yachting Edition

Алексей Носаченко
Польское ателье Carlex Design уже не раз баловало своих клиентов проектами, лейтмотивом которых становились морские прогулки. В портфолио студии есть Mercedes-Benz X-Class Yachting Edition и аналогичный Mercedes-AMG G 63, но скоро к ним присоединится новинка — выполненный в стиле роскошной яхты Land Rover Defender.

Дефендер от Carlex легко опознать по окрашенному в серебристый цвет и шлифованному вручную кузову, обутым в шины размерностью 235/40 R18 новым колесам, черным элементам декора и капоту, а также кожуху запасного колеса с изображением розы ветров. Однако внешность вторична. Главное — салон, который полностью перешью и отделают деревом.

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Покупателям предложат два варианта оформления: сочетание белой кожи с деревянными вставками либо коричневой с декором под шлифованный алюминий. Потолок и стойки в обоих случаях будут обшиты алькантарой, а багажный отсек и спинка заднего дивана — деревянными планками, будто палуба роскошной яхты. Судя по рендерам, на Дефендер также установят новые кресла и руль с частично деревянным ободом.

Техническая начинка, вероятно, будет зависеть от машины-донора. «Второй» Land Rover Defender оснащается «турбочетверкой» 2.0 (300 сил и 400 Нм), шестицилиндровым бензиновым двигателем с электронаддувом и 48-вольтовой бортовой сетью (400 сил и 550 Нм), дизелями мощностью 200 и 240 лошадиных сил. Позднее в гамме появится гибрид P400e (404 силы и 640 Нм) и «заряженный» вариант с V8.