Новый Land Rover Defender превратился в конструктор Lego

Новый набор Lego состоит из 2573 деталей. Внешне модель действительно напоминает новый «Деф»: она имеет похожие кузовные панели и навесное оборудование. Внедорожник оснащен полным приводом, тремя дифференциалами, полностью независимой подвеской, работающей лебедкой и самой сложной в истории Lego коробкой передач. Продажи набора Lego Technic Land Rover Defender начнутся 1 октября.
Land Rover Defender нового поколения дебютировал на Франкфуртском автосалоне. Модель сменила рамную конструкцию на несущий кузов, а неразрезные мосты — на полностью независимую подвеску. Внедорожный арсенал нового Defender включает дифференциалы с электронной блокировкой, пневмостойки с регулировкой величины дорожного просвета и полный набор электронных помощников, доступных для других моделей Land Rover.
Гамма двигателей отныне состоит из агрегатов семейства Ingenium. Это дизельные и бензиновые двигатели, а также построенные на их основе гибридные установки. Коробка только одна — восьмидиапазонный «автомат» ZF.