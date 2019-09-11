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12:34

Новый Land Rover Defender превратился в конструктор Lego

Набор серии Technic состоит из 2573 деталей

Одновременно с публичным дебютом нового Land Rover Defender компания Lego добавила в линейку Technic функциональную модель внедорожника. Так же как настоящий автомобиль, она оснащена независимой подвеской и дифференциалами.

Новый набор Lego состоит из 2573 деталей. Внешне модель действительно напоминает новый «Деф»: она имеет похожие кузовные панели и навесное оборудование. Внедорожник оснащен полным приводом, тремя дифференциалами, полностью независимой подвеской, работающей лебедкой и самой сложной в истории Lego коробкой передач. Продажи набора Lego Technic Land Rover Defender начнутся 1 октября.

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Land Rover Defender нового поколения дебютировал на Франкфуртском автосалоне. Модель сменила рамную конструкцию на несущий кузов, а неразрезные мосты — на полностью независимую подвеску. Внедорожный арсенал нового Defender включает дифференциалы с электронной блокировкой, пневмостойки с регулировкой величины дорожного просвета и полный набор электронных помощников, доступных для других моделей Land Rover.

Гамма двигателей отныне состоит из агрегатов семейства Ingenium. Это дизельные и бензиновые двигатели, а также построенные на их основе гибридные установки. Коробка только одна — восьмидиапазонный «автомат» ZF.