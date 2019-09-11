Новый Land Rover Defender превратился в конструктор Lego

Land Rover Defender нового поколения дебютировал на Франкфуртском автосалоне. Модель сменила рамную конструкцию на несущий кузов, а неразрезные мосты — на полностью независимую подвеску. Внедорожный арсенал нового Defender включает дифференциалы с электронной блокировкой, пневмостойки с регулировкой величины дорожного просвета и полный набор электронных помощников, доступных для других моделей Land Rover.