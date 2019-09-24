«Самый совершенный» Land Rover Defender продают за 20 миллионов рублей

Британский дилер по продаже эксклюзивных автомобилей Tom Hartley Jnr ищет покупателя на уникальный Land Rover Defender SVX ‘Spectre’ 4x4 Utility, который иногда приводят как пример наиболее «совершенного» тюнинга. Внедорожник построен совместно с Bowler специально для фильма «Спектр» о Джеймсе Бонде и оценен в 245 тысяч фунтов стерлингов (19,5 миллиона рублей). Всего таких «Дефов» осталось семь, еще три экземпляра разбили во время съемок.