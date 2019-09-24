«Самый совершенный» Land Rover Defender продают за 20 миллионов рублей

Постройку экстремальных внедорожников у отделения SVO заказала кинокомпания Sony Pictures. Те, в свою очередь, подключили к проекту тюнинг-ателье Bowler, поскольку у него есть большой опыт в доводке гоночных машин. В результате 110-е получили усиленную подвеску с раллийными амортизаторами Bilstein, интегрированный каркас безопасности, колеса с бэдлоками, обутые в 37-дюймовые покрышки Maxxis Trepador. В салоне нашлось место спортивным креслам Recaro с четырехточечными ремнями.
Несмотря на внушительный перечень доработок, у этого «Дефа» есть допуск на обычные дороги. Под капотом стоит стандартный дизельный двигатель объемом 2,2 литра. Правда, его отдача вместо 122 сил и 300 Нм момента составляет 187 лошадиных сил и 499 Нм крутящего момента. Впрочем, это не так впечатляет, как 405 сил у юбилейного Land Rover Defender Works V8 70th Edition, с пятилитровым атмосферным V8.
Судя по всему, цена на уникальный Land Rover Defender SVX ‘Spectre’ 4x4 Utility даже ниже рынка. Такой же внедорожник аукционный дом Bonhams выставлял на торги летом прошлого года и даже сумел продать его за 365 500 фунтов стерлингов, что составляет более 29 миллионов рублей.