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15:21

Шестиколесный Land Rover Defender продают за 19 миллионов рублей

На продажу выставлен двухлетний пикап Defender Flying Huntsman 6х6 от Khan

Ателье Kahn выставило на продажу Land Rover Defender Flying Huntsman 6х6, впущенный в 2017 году, с практически нулевым пробегом – всего 160 километров. Стоимость пикапа составляет 239 999 фунтов стерлингов, что по нынешнему курсу составляет около 19,4 миллиона рублей.

Этот Defender был переоборудован в пикап, получил дополнительную ось и 6,2-литровый мотор LS3 V8 от Corvette, мощность которого составляет 430 лошадиных сил. Привод полный, на все шесть колес, а коробка передач шестиступенчатая автоматическая.

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Тюнеры из Kahn позаботились о внешней и внутренней отделке. Они установили новые бамперы и радиаторную решетку, подножки, 18-дюймовые колеса с покрышками 265/65 Cooper Discoverer A/T3 Sport. В салоне появился трехспицевый руль, изготовленный на заказ, и алюминиевые накладки на педали.

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Что же касается «донора», Land Rover Defender, то модель готовится к скорой смене поколения. Новинка «переедет» на новую платформу MLA (Modular Longitudinal Architecture), которая уже лежит в основе Range Rover Sport и Land Rover Discovery.

Для Defender предусмотрены три модификации с разной колесной базой, а в моторную линейку войдут агрегаты семейства Ingenium. Производством внедорожника займется завод в словацкой Нитре. Выход новинки на рынок состоится не ранее 2020 года.

Источник: kahnautomobiles.com