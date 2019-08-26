Шестиколесный Land Rover Defender продают за 19 миллионов рублей

Этот Defender был переоборудован в пикап, получил дополнительную ось и 6,2-литровый мотор LS3 V8 от Corvette, мощность которого составляет 430 лошадиных сил. Привод – полный, на все шесть колес, а коробка передач – шестиступенчатая автоматическая.