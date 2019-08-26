Шестиколесный Land Rover Defender продают за 19 миллионов рублей

Этот Defender был переоборудован в пикап, получил дополнительную ось и 6,2-литровый мотор LS3 V8 от Corvette, мощность которого составляет 430 лошадиных сил. Привод – полный, на все шесть колес, а коробка передач – шестиступенчатая автоматическая.
Тюнеры из Kahn позаботились о внешней и внутренней отделке. Они установили новые бамперы и радиаторную решетку, подножки, 18-дюймовые колеса с покрышками 265/65 Cooper Discoverer A/T3 Sport. В салоне появился трехспицевый руль, изготовленный на заказ, и алюминиевые накладки на педали.
Что же касается «донора», Land Rover Defender, то модель готовится к скорой смене поколения. Новинка «переедет» на новую платформу MLA (Modular Longitudinal Architecture), которая уже лежит в основе Range Rover Sport и Land Rover Discovery.
Для Defender предусмотрены три модификации с разной колесной базой, а в моторную линейку войдут агрегаты семейства Ingenium. Производством внедорожника займется завод в словацкой Нитре. Выход новинки на рынок состоится не ранее 2020 года.