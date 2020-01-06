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6 января, 20:20

Изысканный пикап Land Rover Defender сделали дороже, чем Bentley Bentayga

Американская мастерская превратила утилитарный грузовичок в мощный и роскошный кастом

© drivehimalaya.com
Сергей Ильин
Коллектив ателье Himalaya из Южной Каролины представил глубоко модернизированный пикап Land Rover Defender 110. Со стандартным «Дефендером» внедорожник роднит только кузов: донор был разобран до основания и собран заново с другой начинкой. Проект оценили в 250 тысяч долларов — это больше, чем цена Bentley Bentayga в США.

Специалисты Himalaya заменили штатный дизельный двигатель и трансмиссию на продукцию General Motors. Под капотом расположили 6,2-литровый 525-сильный (495 Нм крутящего момента) V8 LS3 от Chevrolet Corvette, мощность передаётся на колёса через 6-диапазонный американский «автомат». Кроме того инженеры переделали тормозную систему, подвеску, электропроводку и систему кондиционирования воздуха, а также улучшили звукоизоляцию.

Создатели кастома уверяют, что на скорости до 113 километров в час в салоне «Дефендера» на внедорожных шинах BF Goodrich столь же комфортно, как в обычных люксовых кроссоверах.

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Фото: drivehimalaya.com

Фотографии салона не опубликованы, но дизайнеры Himalaya обещают новые кожаные кресла, инкрустированные бриллиантами, переосмысленную приборную панель с карбоновыми вставками, спортивный руль Momo, современный мультимедийный комплекс и аудиоподготовку Alpine.

Внешне специальный пикап от американского ателье легко узнать по защитному каркасу кабины, увеличенному клиренсу, силовой лебёдке, интегрированной в передний бампер, креплению запасного колеса на крышке кузова и шильдикам Himalaya.

На Defender от Himalaya даётся гарантия два года или 40 тысяч километров. Американские тюнеры подчёркивают, что у кастомных пикапов не будет преемника, ведь грузовичок на базе нового «Дефендера» конструкцией не предусмотрен.