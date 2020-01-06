Изысканный пикап Land Rover Defender сделали дороже, чем Bentley Bentayga

Специалисты Himalaya заменили штатный дизельный двигатель и трансмиссию на продукцию General Motors. Под капотом расположили 6,2-литровый 525-сильный (495 Нм крутящего момента) V8 LS3 от Chevrolet Corvette, мощность передаётся на колёса через 6-диапазонный американский «автомат». Кроме того инженеры переделали тормозную систему, подвеску, электропроводку и систему кондиционирования воздуха, а также улучшили звукоизоляцию.

Создатели кастома уверяют, что на скорости до 113 километров в час в салоне «Дефендера» на внедорожных шинах BF Goodrich столь же комфортно, как в обычных люксовых кроссоверах.