Изысканный пикап Land Rover Defender сделали дороже, чем Bentley Bentayga

Специалисты Himalaya заменили штатный дизельный двигатель и трансмиссию на продукцию General Motors. Под капотом расположили 6,2-литровый 525-сильный (495 Нм крутящего момента) V8 LS3 от Chevrolet Corvette, мощность передаётся на колёса через 6-диапазонный американский «автомат». Кроме того инженеры переделали тормозную систему, подвеску, электропроводку и систему кондиционирования воздуха, а также улучшили звукоизоляцию.
Создатели кастома уверяют, что на скорости до 113 километров в час в салоне «Дефендера» на внедорожных шинах BF Goodrich столь же комфортно, как в обычных люксовых кроссоверах.
Фото: drivehimalaya.com
Фотографии салона не опубликованы, но дизайнеры Himalaya обещают новые кожаные кресла, инкрустированные бриллиантами, переосмысленную приборную панель с карбоновыми вставками, спортивный руль Momo, современный мультимедийный комплекс и аудиоподготовку Alpine.
Внешне специальный пикап от американского ателье легко узнать по защитному каркасу кабины, увеличенному клиренсу, силовой лебёдке, интегрированной в передний бампер, креплению запасного колеса на крышке кузова и шильдикам Himalaya.
На Defender от Himalaya даётся гарантия два года или 40 тысяч километров. Американские тюнеры подчёркивают, что у кастомных пикапов не будет преемника, ведь грузовичок на базе нового «Дефендера» конструкцией не предусмотрен.