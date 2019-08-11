Грядущий Land Rover Defender может стать пикапом

Известно, что новый Defender построен на той же алюминиевой платформе D7U, которая лежит в основе других современных моделей Land Rover, таких как Discovery и Range Rover. При всех достоинствах у неё есть один конструктивный недостаток — она не предусматривает размещение грузовой платформы. Впрочем, это отнюдь не означает, что те, кто грезит о пикапе Defender, должны потерять надежду: как сообщил изданию Which Car управляющий директор австралийского офиса Jaguar Land Rover Марк Кэмерон, такая модель находится на рассмотрении.
Конечно же, для этого Land Rover придётся скооперироваться с другим автопроизводителем и позаимствовать у него платформу, точь-в-точь как поступил в своё время Mercedes-Benz, построив свой X-класс на базе японского пикапа Nissan Navara. Чем это закончилось, мы уже знаем, однако топ-менеджер настроен оптимистично и уверяет, что на Land Rover Defender в кузове пикап есть потенциальный спрос в таких регионах, как Северная Америка, Африка и Ближний Восток.