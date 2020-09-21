Из нового Defender сделают конкурента Mercedes-AMG G 63

Впрочем, Defender в прочтении Lumma вряд ли будет штурмовать целину, ведь одним из соперников внедорожника станет способный к офф-роуду, но дорогой Mercedes-AMG G 63. На дорожный характер топ-версии Defender V8 намекают тестовые испытания на Нюрбургринге, усиленные тормоза и агрессивный вывод выхлопной системы в духе Range Rover SVR.

Фотографий интерьера будущего Defender V8 нет даже от фотошпионов, так что Lumma предсказуемо не показывает эскизы модернизированного салона. Заявлено, что внутреннее убранство можно перешить кожей любого цвета, а педали украсить алюминиевыми брендированными накладками.