Jaguar Land Rover определился с будущим бензинового мотора V8

По данным журнала Autocar, Jaguar Land Rover подтвердил перенос сборочной линии мотора AJ-V8 в Вулвергемптон, но отказался сообщать подробности трансфера. Ранее было объявлено, что завод Ford в Уэльсе выпускает компрессорные «восьмёрки» опережающими темпами, чтобы ни Jaguar, ни Land Rover не столкнулись с дефицитом флагманских моторов.

По данным инсайдеров, под крылом Jaguar Land Rover восьмицилиндровый агрегат будет производиться от трёх до пяти лет, пока в Евросоюзе не введут экологический стандарт Евро-7. Как только мотор AJ-V8 перестанет удовлетворять нормам выбросов, его полностью заменят на «восьмёрку» производства BMW. В тоже время актуальные внедорожники Range Rover и Range Rover Sport, кроссовер F-Pace и спорткар F-Type сохранят 5,0-литровый двигатель с нагнетателем до смены поколений.