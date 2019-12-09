Land Rover Defender превратили в роскошную «яхту»

В качестве силовой установки Overfinch выбрал 6,2-литровый V8. Отдача мотора не сообщается, но он может разогнать внедорожник до 177 километров в час (для сравнения, обычный «Деф» может разгоняться до 145 километров в час).

Среди других особенностей — декоративный кожух двигателя из углеволокна, выпуск из нержавеющей стали, спортивные кресла Recaro, хромированные ручки дверей, рычаг коробки передач, педали и шкалы приборов.