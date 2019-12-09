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17:56

Land Rover Defender превратили в роскошную «яхту»

Ателье Overfinch представило новый тюнинг-проект

Алексей Носаченко
Британское ателье Overfinch представило коллекционное издание Land Rover Defender. Двухместный вариант с мягкой крышей оснастили джиэмовским двигателем V8 6.2, а грузовой отсек отделали по образу палуб яхт из тика.

Основой внедорожника стал уже классический Land Rover Defender 90. После переделки автомобиль лишился задних сидений, приобрел изумрудный окрас кузова Emerald Green, интегрированный каркас безопасности, к которому на специальных клипсах крепится мягкая крыша, багажник с отделкой тиком и запираемый бокс для ценных вещей.

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В качестве силовой установки Overfinch выбрал 6,2-литровый V8. Отдача мотора не сообщается, но он может разогнать внедорожник до 177 километров в час (для сравнения, обычный «Деф» может разгоняться до 145 километров в час).

Среди других особенностей — декоративный кожух двигателя из углеволокна, выпуск из нержавеющей стали, спортивные кресла Recaro, хромированные ручки дверей, рычаг коробки передач, педали и шкалы приборов.

В конце сентября этого года британский дилер по продаже эксклюзивных автомобилей Tom Hartley Jnr выставил на продажу Land Rover Defender SVX ‘Spectre’ 4x4 Utility, который иногда приводят как пример наиболее «совершенного» тюнинга. Внедорожник построен совместно с фирмой Bowler специально для фильма «Спектр» о Джеймсе Бонде.