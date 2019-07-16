Mercedes-Benz откажется от пикапа X-Class

Пикап Mercedes-Benz X-Class построен на агрегатах Nissan Navara и выпускается на испанском заводе японской марки. В его основе лежит рама лестничного типа с неразрезным мостом с креплением на пяти рычагах и пассивными амортизаторами Привод — подключаемый или постоянный полный. Гамма двигателей пикапа состоит из дизелей Renault−Nissan и мерседесовского турбодизеля V6 мощностью 258 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Коробки — «механика» или семидиапазонный «автомат».