Тюнеры сделали Land Rover Defender, как у агента 007, и выставили его на продажу

В прошлом году на аукцион выставили «Дэф», который принимал непосредственное участие в съемках фильма «Спектр». Внедорожник оснащен доработанным мотором 2.2, раллийными амортизаторами, каркасом безопасности, а также креслами Recaro с четырехточечными ремнями безопасности. Машину купили за 365,5 тысячи фунтов стерлингов (более 31 миллиона рублей). Всего для съемок в ленте было создано 10 особых экземпляров Defender.