На торги выставят один из 10 экземпляров особых внедорожников

Пульс

Land Rover Defender из фильма о Джеймсе Бонде продадут за 20 миллионов рублей

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25 июня 2018

Аукционный дом Bonhams выставит на июльские торги один из 10 экземпляров особого Land Rover Defender, построенного для фильма о Джеймсе Бонде «Спектр». В отличие от других машин, которые использовались для рекламных мероприятий, этот внедорожник, подготовленный подразделением SVO и тюнинг-ателье Bowler, принимал непосредственное участие в съемках. Цена — 220-250 тысяч фунтов стерлингов (18,3-20,8 миллиона рублей).

[Land Rover Defender для ценителей прекрасного](https://motor.ru/selector/defender.htm)

Land Rover Defender для ценителей прекрасного

В основе «Дэфендера», полное название которого Land Rover Defender SVX 'Spectre' 4x4 Utility, лежит удлиненная 110-я модификации внедорожника. Машина построена по гоночной спецификации и оснащена раллийными амортизаторами Bilstein, 37-дюймовыми колесными дисками с «зубастыми» покрышками, сиденьями Recaro, четырехточечными ремнями безопасности, а также внешним и внутренним каркасом безопасности.

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Помимо этого, специалисты Bowler увеличили мощность стандартного дизельного двигателя: отдача агрегата выросла со 122 сил и 300 Нм момента до 187 лошадиных сил и 499 Нм крутящего момента. Как при этом изменились динамические характеристики, не сообщается.

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Десять автомобилей долгожителей

В комплекте с Land Rover Defender SVX ‘Spectre’ идет руководство по эксплуатации, пустая сервисная книжка, регистрационные документы машины с номером «OO07 SVX», а также график съемок фильма «Спектр» и австрийские номерные знаки, как у киношного «Дэфендера».

Видео с YouTube-канала Land Rover.

В 2016 году британский тюнер Tweaked Automotive переделал в стиле «спектровского» Defender укороченный вариант внедорожника. Для машины разработали новый передний бампер, установили на нее «лифтованную» подвеску с увеличенным на 51 миллиметр клиренсом, регулируемую тягу Панара, усиленные пружины, амортизаторы, рулевые тяги и рулевой демпфер.

Как переделывают культовый внедорожник Land Rover Defender

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