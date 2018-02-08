Land Rover выпустил мультитул в виде Defender

Компания Land Rover выпустила карманный мультитул в виде силуэта классического «Дефендера». В его состав входят шесть ключей разных размеров, отвертка, открывалка для бутылок, инструмент для зачистки проводов и измерения глубины протектора шин.

Мультитул сделан из нержавеющей стали и предлагается вместе с фирменным замшевым мешочком с логотипом Land Rover. Цена — 12 фунтов стерлингов (около тысячи рублей).

В честь 70-летия модели, которую сняли с производства в 2016 году, Land Rover также разработал модификацию внедорожника с двигателем V8 и автоматической коробкой передач. Она была представлена в январе. Всего планируется построить 150 таких автомобилей.

Внедорожник оснастят пятилитровой атмосферной «восьмеркой» мощностью 405 лошадиных сил (515 Нм) и восьмиступенчатым «автоматом» ZF со спортивным режимом. В состав трансмиссии Defender войдут понижайка, межосевой и два межколесных дифференциала.

Land Rover Defender следующего поколения дебютирует в 2019 году. Внедорожник построят на алюминиевой платформе, аналогичной той, что используется на Discovery Sport. Линейка Defender будет состоять из модификаций с бензиновыми и дизельными агрегатами, а также версии с гибридной силовой установкой.