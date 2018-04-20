Пикап Land Rover Defender будет конкурировать с Mercedes-Benz X-Class

Компания Land Rover намерена выпустить конкурента пикапа Mercedes-Benz X-Class. Новинка станет частью линейки Defender и появится к 2020 году. Об этом сообщает издание Autocar.

Пикап построят на платформе внедорожника Defender с увеличенной колесной базой. По предварительной информации, модель предложат только в версии с одинарной кабиной — это связано с трудностями адаптации платформы под двойную. Пикап будет доступен в различных модификация — от утилитарных до роскошных.

Пикап на базе Land Rover Defender от Kahn Design.

Производство грузовых Land Rover Defender наладят на заводах марки в Мексике и Словакии. Продавать модель планируют на рынке США, Европы, Южной Америки и Африки.

Пикап на базе Land Rover Defender от Kahn Design.

Дебют стандартного Land Rover Defender нового поколения запланирован на текущий или следующий год. Произойдет это в рамках празднования 70-летнего юбилея британской марки. В основу модели ляжет алюминиевая платформа, ранее использовавшаяся при постройке нового Discovery. При этом с машинами предыдущего поколения он сохранит лишь «эмоциональную связь».