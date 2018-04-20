Новинка появится на рынке к 2020 году

Пульс

Пикап Land Rover Defender будет конкурировать с Mercedes-Benz X-Class

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20 апреля 2018

Компания Land Rover намерена выпустить конкурента пикапа Mercedes-Benz X-Class. Новинка станет частью линейки Defender и появится к 2020 году. Об этом сообщает издание Autocar.

Пикап построят на платформе внедорожника Defender с увеличенной колесной базой. По предварительной информации, модель предложат только в версии с одинарной кабиной — это связано с трудностями адаптации платформы под двойную. Пикап будет доступен в различных модификация — от утилитарных до роскошных.

Пикап на базе Land Rover Defender от Kahn Design.

Пикап на базе Land Rover Defender от Kahn Design.

Производство грузовых Land Rover Defender наладят на заводах марки в Мексике и Словакии. Продавать модель планируют на рынке США, Европы, Южной Америки и Африки.

Пикап на базе Land Rover Defender от Kahn Design.

Пикап на базе Land Rover Defender от Kahn Design.

Дебют стандартного Land Rover Defender нового поколения запланирован на текущий или следующий год. Произойдет это в рамках празднования 70-летнего юбилея британской марки. В основу модели ляжет алюминиевая платформа, ранее использовавшаяся при постройке нового Discovery. При этом с машинами предыдущего поколения он сохранит лишь «эмоциональную связь».

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