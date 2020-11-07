Видео: новый и старый Defender сразились в перетягивании каната

У старого рамного Land Rover Defender проверенная конструкция: под капотом 2,2-литровый 122-сильный (360 Нм) турбодизель, который сочетается с ручной 6-скоростной коробкой передач; есть понижающая передача и механические блокировки дифференциалов.

Новый Defender отказался от рамной архитектуры в пользу несущего кузова, блокировки центрального и заднего дифференциала активируются через тачскрин, тягу распределяет электроника, есть пневмоподвеска, а трансмиссия — 8-ступенчатый «автомат» ZF. В активе нового Land Rover более тяговитый 240-сильный (430 Нм) турбодизель 2.0 и на 350 килограммов большая снаряжённая масса. Однако новый Defender обут в менее зубастые шины и стоит на ⅔ дороже.