Mercedes G-Class и Range Rover SVR соревнуются в перетягивании каната: видео

Под колёсами скользкий газон, активирован офф-роуд режим, у G-Class заблокированы все три дифференциала. Масса Mercedes-AMG G 63 на 183 килограмма меньше, чем у Range Rover Sport, кроме того, G-Class оснащён более современным четырёхлитровым битурбомотором против пятилитрового компрессорника у британского внедорожника.

Немецкий «вездеход» развивает 585 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента в диапазоне от 2500 до 3500 оборотов в минуту, у его соперника 575 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента с 3500 до 5000 оборотов в минуту.