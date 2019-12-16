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12:13

Mercedes G-Class и Range Rover SVR соревнуются в перетягивании каната: видео

Блогеры сравнили тяговые возможности «заряженных» внедорожников

© Скрин видео, carwow
Сергей Ильин
YouTube-канал Carwow свёл в дуэли на грунте новый Mercedes-AMG G 63 и обновлённый Range Rover Sport SVR. Оба внедорожника отличаются завидной проходимостью для люкс-сегмента, оснащаются бензиновыми моторами V8 схожей мощности и обуты в дорожные шины.

Под колёсами скользкий газон, активирован офф-роуд режим, у G-Class заблокированы все три дифференциала. Масса Mercedes-AMG G 63 на 183 килограмма меньше, чем у Range Rover Sport, кроме того, G-Class оснащён более современным четырёхлитровым битурбомотором против пятилитрового компрессорника у британского внедорожника.

Немецкий «вездеход» развивает 585 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента в диапазоне от 2500 до 3500 оборотов в минуту, у его соперника 575 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента с 3500 до 5000 оборотов в минуту.

Для лучшей объективности блогеры сделали несколько попыток, и итоги перетягивания каната оказались однозначными. Ранее в Carwow уже сравнивали тяговые способности Mercedes-AMG G 63 с Bentley Bentayga Speed, актуальным Porsche Cayenne Turbo и даже с несколькими новыми Suzuki Jimny.

Источник: Carwow, YouTube-канал