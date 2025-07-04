635-сильный Land Rover Defender Octa обзавелся очень черной версией

Как и «обычный» Octa, черный внедорожник оборудован мотором V8 4.4 мощностью 635 сил. С места до первой «сотни» автомобиль разгоняется за четыре секунды, а максимальная скорость составляет 250 километров в час. С майским обновлением Defender локально освежили внешне, заменили экран медиасистемы на более крупный и добавили новые кузовные оттенки и возможности для персонализации.