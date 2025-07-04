635-сильный Land Rover Defender Octa обзавелся очень черной версией

635-сильный Land Rover Defender Octa обзавелся очень черной версиейВнедорожник получил три десятка новых декоративных элементов
Экстерьер выкрашен в Narvik Black — «самый черный цвет в палитре красок Defender». По умолчанию отделка глянцевая, но клиенты могут добавить защитную матовую пленку. В целом у Defender Octa Black 30 новых декоративных элементов — глянцевых (Gloss Black) либо матовых (Satin Black). Овал шильдика Land Rover черный с затемненной серебристой надписью, решетка радиатора под ним тоже выполнена в черном.
я выбрал вместо рекламы.
На выбор доступны 20- и 22-дюймовые кованые колесные диски Gloss Black с черными ступичными колпачками с надписью Defender и черными же тормозными суппортами.
В салоне тоже царит темнота: сиденья обшиты новой мягкой кожей Ebony Semi‑Aniline с акцентами Kvadrat и перфорацией, передняя панель отделана порошковым покрытием Satin Black. За доплату добавят декор из рубленого углеродного волокна.
Как и «обычный» Octa, черный внедорожник оборудован мотором V8 4.4 мощностью 635 сил. С места до первой «сотни» автомобиль разгоняется за четыре секунды, а максимальная скорость составляет 250 километров в час. С майским обновлением Defender локально освежили внешне, заменили экран медиасистемы на более крупный и добавили новые кузовные оттенки и возможности для персонализации.
Land Rover возродит соревнования Camel Trophy, но без упоминания Camel, так как реклама сигарет вбольшинстве стран теперь запрещена. Их символом станет специальный Defender 110 Trophy Edition с особой расцветкой кузова и «приключенческим» оснащением. Купить такой внедорожник сможет любой желающий.