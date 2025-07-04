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Опубликовано 04 июля 2025, 12:03
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635-сильный Land Rover Defender Octa обзавелся очень черной версией

Внедорожник получил три десятка новых декоративных элементов
Land Rover показал очень черный Defender Octa Black. Land Rover показал очень черный Defender Octa Black. Ровно год назад дебютировал самый мощный Defender — Octa с 4,4-литровым V8, развивающим 635 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Теперь Land Rover добавил ему новую брутальную версию Black с черным декором снаружи и внутри. Разумеется, она получила и обновления, которые достались «стандартному» внедорожнику в мае.
635-сильный Land Rover Defender Octa обзавелся очень черной версией
© Land Rover
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Экстерьер выкрашен в Narvik Black — «самый черный цвет в палитре красок Defender». По умолчанию отделка глянцевая, но клиенты могут добавить защитную матовую пленку. В целом у Defender Octa Black 30 новых декоративных элементов — глянцевых (Gloss Black) либо матовых (Satin Black). Овал шильдика Land Rover черный с затемненной серебристой надписью, решетка радиатора под ним тоже выполнена в черном.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Land Rover

На выбор доступны 20- и 22-дюймовые кованые колесные диски Gloss Black с черными ступичными колпачками с надписью Defender и черными же тормозными суппортами.

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В салоне тоже царит темнота: сиденья обшиты новой мягкой кожей Ebony Semi‑Aniline с акцентами Kvadrat и перфорацией, передняя панель отделана порошковым покрытием Satin Black. За доплату добавят декор из рубленого углеродного волокна.

Как и «обычный» Octa, черный внедорожник оборудован мотором V8 4.4 мощностью 635 сил. С места до первой «сотни» автомобиль разгоняется за четыре секунды, а максимальная скорость составляет 250 километров в час. С майским обновлением Defender локально освежили внешне, заменили экран медиасистемы на более крупный и добавили новые кузовные оттенки и возможности для персонализации.

Land Rover возродит соревнования Camel Trophy, но без упоминания Camel, так как реклама сигарет вбольшинстве стран теперь запрещена. Их символом станет специальный Defender 110 Trophy Edition с особой расцветкой кузова и «приключенческим» оснащением. Купить такой внедорожник сможет любой желающий.

Источник:Land Rover
Автор:Мария Руцкая
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#Land Rover
#Defender
#Внедорожники