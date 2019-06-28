Новый Land Rover Defender показали вживую

Внешне внедорожник на снимке похож на показанный ранее отрисованный вариант для цифровой «приборки». Из общих деталей здесь есть вентиляционные отверстия на передних крыльях, частично обрезанные кольца ходовых огней, крыша белого цвета, пятиспицевые колеса. При этом визуально товарная модель похожа на показанный в 2011 году концепт DC100.
«Деф» нового поколения переедет на платформу MLA (Modular Longitudinal Architecture). Эта же архитектура лежит в основе Range Rover Sport и Land Rover Discovery. Модель предложат в двух версиях с разной колесной базой, 90 и 110, хотя инсайдеры говорят и о «растянутой» модификации с индексом 130. Гамма двигателей Land Rover Defender будет состоять из моторов семейства Ingenium, а также гибридных установок.
Производством внедорожника займется завод в словацкой Нитре. Выход новинки на рынок состоится не ранее 2020 года.