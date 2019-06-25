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10:33

Опубликовано изображение нового Land Rover Defender без камуфляжа

Внешность внедорожника раскрыли на цифровой панели приборов

В Сеть попали фотографии цифровой приборной панели нового поколения Land Rover Defender. На экране между шкалами можно заметить картинку с автомобилем в профиль.
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Снимки панели приборов опубликовали на нескольких форумах, посвященных «Дефендеру», в также в Twitter. Внедорожник изображен со светодиодными фарами, черными B- и D-стойками, а также выкрашенной в цвет кузова С-стойкой. На крыше имеется люк, однако качество картинки не позволяет утверждать это с полной уверенностью. В целом же автомобиль сохранил квадратные очертания кузова.

О Defender следующего поколения известно, что он базируется на архитектуре MLA (Modular Longitudinal Architecture), которая уже лежит в основе Range Rover Sport и Land Rover Discovery. В моторную гамму, скорее всего, войдут 2,0-литровые четырехцилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты, которые будут сочетаться с «механикой» либо «автоматом» и системой полного привода. Кроме того, для модели предусмотрена пневмоподвеска, как у «Дискавери».

Внедорожные испытания нового Land Rover Defender

Еще в апреле этого года компания Land Rover объявила, что программа испытаний нового Defender переходит в заключительную стадию. Она включает 45 тысяч индивидуальных тестов, в ходе которых внедорожники проедут около 1,2 миллиона километров. Премьера «Дефендера» состоится либо в сентябре на автосалоне во Франкфурте, либо на специальном мероприятии, а в продажу модель поступит в следующем году.

Источник: Twitter/landroverpa
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