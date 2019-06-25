Опубликовано изображение нового Land Rover Defender без камуфляжа

Снимки панели приборов опубликовали на нескольких форумах, посвященных «Дефендеру», в также в Twitter. Внедорожник изображен со светодиодными фарами, черными B- и D-стойками, а также выкрашенной в цвет кузова С-стойкой. На крыше имеется люк, однако качество картинки не позволяет утверждать это с полной уверенностью. В целом же автомобиль сохранил квадратные очертания кузова.

О Defender следующего поколения известно, что он базируется на архитектуре MLA (Modular Longitudinal Architecture), которая уже лежит в основе Range Rover Sport и Land Rover Discovery. В моторную гамму, скорее всего, войдут 2,0-литровые четырехцилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты, которые будут сочетаться с «механикой» либо «автоматом» и системой полного привода. Кроме того, для модели предусмотрена пневмоподвеска, как у «Дискавери».