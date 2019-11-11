Супергибрид Delage D12 станет первой моделью марки за последние 66 лет

Новинка получит название D12, наследует черты оригинальных автомобилей Delage и продемонстрирует технологические изменения в отрасли, произошедшие за последние 66 лет. Гиперкар оснастят гибридной силовой установкой, состоящей из V12 мощностью 900 лошадиных сил и 330-сильного электромотора. В сумме они будут выдавать 1230 сил.
Создатели уверены, что Delage D12 по ощущениям максимально приблизится в болидам Формулы-1, и это станет своеобразной данью уважения победителю Мирового Гран-при 1927 года Delage 15 S8. Известно, что разработка гиперкара заняла три года, а в его финальной доводке участвовал знаменитый автогонщик Жак Вильнёв.
Марка Delage была основана в 1905 году французским пионером автомобилестроения Луи Делаже. Компания занималась постройкой гоночных и люксовых машин, авиационных двигателей, а также успешно выступала на всевозможных Гран-при. В 1920-х Delage даже пыталась конкурировать с Hispano-Suiza. В 1935 году марку выкупила Delahaye. В 1953-м из-за сложной экономической ситуации в послевоенной Франции компания прекратила своё существование.