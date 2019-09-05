Мегагибрид Lamborghini и еще восемь суперкаров на электричестве

Вспоминаем лучших представителей мира бензоэлектрических монстров

Массовая гибридизация супер- и гиперкаров — шаг вынужденный. Если изначально такие автомобили появились потому, что производители открыли для себя неизведанный резерв увеличения мощности и улучшения динамики, то сейчас на Ferrari, Lamborghini и прочих оказывают давление экологи и новые законодательные ограничения на выбросы CO₂. Новые же разработки приблизили тот момент, когда не нужно задумываться о массе гибридного довеска и вычислительной мощности компьютеров для управления сложной установкой — именно поэтому на свет появились карбоновая капля Speedtail и первый серийный гибрид Lamborghini. В этой подборке мы вспомнили самых интересных представителей мира супергибридов и, конечно же, не забыли про бонус — он ждёт вас в самом конце.